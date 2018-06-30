Cenevre’de olmayacak!

Ford, 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'na katılmama kararı aldı. Fuara daha önceden katılmayacağını açıklayan bir diğer marka ise Volvo!

Ford fuara katılmama sebebi olarak yeni modellerinin lansman tarihinden çok önce olacağını ve bu yüzden de bu organizasyondan istedikleri karşılığı alamayacaklarını belirtti. Ford’un Avrupa sözcüsü, “Eğer bu işe yaptığımız yatırımın karşılığı beklediğimiz miktarda almazsak bizim için büyük miktarda paraya mal olur, neden böyle bir durum olsun?” açıklamasında bulundu. Bu açıklamadan özellikle uluslararası fuar organizasyonlarının bütçelerinin ne kadar yüksek ve maliyetlerinin ne yönde olduğunu da çıkarabilirsiniz.

Fuara katılmak yerine marka ürün gamında yer alacak elektrikli otomobiller üzerine yoğunlaşmayı tercih edecek. Bu arada Ford, 2018 yılında düzenlenecek Paris Otomobil Fuarı’na da katılmayacak. Volvo ise her yıl katıldığı Cenevre Otomobil Fuarı’na 2019 yılında ilk kez katılmamış olacak.

Son günlerde birden fazla küresel üretici fuarlara katılmama kararı alıyor. Fuar için ayrılacak olan bütçenin pazarlamada kullanılması marka açısından daha verimli olduğu, markalar tarafından belirtilen en önemli katılmama sebebi.