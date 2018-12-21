CES 2019’da otomobil firmaları şov yapmaya hazırlanıyor!

Dünyanın en önemli ve en büyük teknoloji fuarlarından olan Consumer Electronics Show yani CES, 2019 yılında 8-12 Ocak tarihlerinde Las Vegas Convention Center'da düzenlenecek. Fuarda en son ve hayal edemeyeceğimiz teknolojilerle donatılan ürünlerle karşılaşacağımıza kesin gözüyle bakılıyor peki otomotiv firmaları bizlere bu fuarda neler gösterecek, sizler için bir araya getirdik!

Her yıl olduğu gibi bu yılda Tüketici Elektroniği Fuarı yani CES, dikkatleri üzerine çekeceğe benziyor. Günlük hayatta kullanıdığımız teknolojilerin gelecekte ne hale geleceğini bize açıkca gösteren bu fuar da otomobil üreticisi olan markalarda yerlerini alıp, teknolojilerini ziyaretçilere gösteriyorlar. 2019 yılında da otomotiv sektöründeki önemli teknolojilerin bazılarını bu fuarda öğreneceğiz. Özellikle belirli markaların geliştirdiği inovatif teknolojiler hayatımızı bugünden daha kolay hale getirecek.

Otomotiv sektörünün son yıllarda üzerine odaklandığı önemli teknolojik başlıklar hakkında bilgi vermem gerekirse, “Otonom sürüş, araç içi multimedya ve bağlanabilirlik sistemleri, elektrik motorlu yeni modeller, radar tabanlı sürücü destek sistemleri ve paylaşımlı araçlar” önde gelenler oluyor. Neyse konuyu fazla uzatmadan bilgi aldığımız markaların ürünlerini açıklamaya başlayalım.

Audı

Alman otomotiv devi Audi CES 2019’da araç içi multimedya sisteminin daha gelişmiş versiyonunu tanıtacak. Marka, 60 ve 70’li yıllarda popüler olan arabalı sinema tarzından etkilenmiş. Audi standında ziyarete açılacak araç içi dijital eğlence formatı, gelecekte otonom sürüş gerçekleştiğinde Audi modellerinin bir sinema veya konser salonuna dönmesi öngörüsüne dayanıyor. Markadan yapılan açıklamada, otonom sürüş ile birlikte yolcuların araç içinde boş zamanları olacağı ve bu zamanlarını yeni nesil araç içi eğlence sistemleri ile doldurabilecekleri belirtildi. Audi, detaylarını CES fuarında paylaşılacağı bu konsepte şimdilik “sürüş sırasında eğlence formatı” (on-the-road entertainment format) adını verdi.

Audi, fuarda ayrıca bir başka sistemi “Audi Immersive In-Car Entertainment”i de tanıtıyor olacak. Premium bir sedan modeline entegre edilen sistem, otomobil park halindeyken kullanılabiliyor, sürücü ve yolcuların araç içinde streaming hizmeti veren platformlarda yer alan sinema filmlerini izlemelerini sağlıyor.

BMW

Bir diğer Alman dev olan BMW ise geleceğin sürüş keyfini geleceğin teknolojileriyle nasıl harmanlayacağını anlattığı kokpit konseptini tanıtacak. Marka aslında bu konsept kabini BMW Vision İNEXT modeliyle ortaya çıkarak. Grup bu konu başlığı içinde inovatif ve yenilikçi tasarım, otonom sürüş, bağlanılabilirlik, elektrik motorlu otomobil ve bunun hizmetleri konularını tanıtacak.

Ayrıca BMW Motorrad bölümü de otonom sürüş özelliğine sahip olan R 1200 GS modelini de ziyaretçilere gösterecek. Markanın en büyük SUV modeli olacak olan X7 ise markanın standında hazır bulunacak!

Bosch

Bosch markası otomotiv parçaları ve teknolojileri üzerine uzun yıllardır çalışan en önemli otomotiv tedarikçilerinden biri. Marka gün geçtikçe geliştirdiği yeni nesil yedek parça, radar temelli sensörler, güvenlik sistemleri ve bu tarzda ürünlerle bir çok markaya ürün tedarik diyor. CES 2019 fuarında Bosch, altı yeni ödül oldu ve bu ödüllere konu olan teknolojiler;

1- Hepsi bir arada olan araç bağlantı sistemleri: Bu sistem Wi-Fi temelli olarak çalışıyor ve Vehicle-to-everything (V2X) mantığıyla çalışıyor. Her aracın birbirinden

haber almasını sağlayan bu sistem sayesinde araçlarla iletişime geçip trafik ve yol durumuyla alakalı bilgiler alabiliyorsunuz.

2- Aynası olmayan TIR’lar : Mercedes-Benz’in de kamyonlarında kullanacağı sistem. Dış aynaların yerine takılan kameralar ve ayna görevi gören, araç içine yerleştirilmiş dikey lcd ekranlar sayesinde

daha güvenli bir sürüş gerçekleştirebileceksiniz.

İLGİLİ HABER Ayna yerine kamera taktılar!

3- Akıllı telefonların anahtar olarak kullanılması : Bosch’un geliştirdiği bu sistem sayesinde aracınızın kapılarını cep telefonunuzdan açıp, kapatabileceğiniz bir sistem. Akıllı telefona yüklenmiş olan bir aplikasyon sayesinde bu sistem çalışacak. Bosch bu uygulamayı Ford Mustang üzerinde denedi. Sistemin tam adı ise Perfectly Keyless access system.

4- Motosiklet kazalarını önleyen radar temelli sürücü yardım sistemleri : Kör nokta asistanı, çarpışma uyarı sistemi ve adaptif hız sabitleme gibi sürücü hayatını kolaylaştıran ve koruyan sistemler motosikletlere eklenen radar temelli sensörlerle gerçekleştirilebilecek.

İLGİLİ HABER Bosch iki tekerlekli araçlar için inovasyonlarını EICMA'da sergiledi

5- e-scooter ile bağlantı kurmanızı sağlayan uygulama : Elektrikli scooter’lar her ne kadar ülkemizde popüler olmasa da Amerika’da tercih ediliyor. Bu uygulama sayesinde e-scooter’a bağlanıp batarya ve aracın nerede olduğunu görebiliyorsunuz.

6- Evde kullanılan eşyaların elektriği daha verimli kullanması : Phantom Algoritması olarak adlandırılan bu sistem sayesinde hane halkının kullandığı elektronik cihazlardaki enerji tüketimi daha verimli olacak. Kurulumu oldukça kısa süren bu sistem, evinizde kullandığınız her eşyanın ne kadar elektrik tükettiğini ve bu tüketimlerin sağlıklı bir şekilde azaltılması için ne yapılması gerektiğini kullanıcısına

gösterecek.

Mercedes-Benz

CES 2019 fuarında Mercedes markası yeni bir coupe modelini, yeni bir MBUX(Mercedes-Benz User Experience) multimedya sistemini, tam elektrikli SUV modeli olşan EQC’yi, Vision URBANETIC modelini ziyaretçilere gösterecek.

Coupe modeli merak edenleri fazla heyecanlandırmadan detayı verelim, yeni CLA Coupe CES 2019’da tanıtılacak. Markanın EQC modelini ise önceden tanıttığını belirtmemizde fayda var.

İLGİLİ HABER Mercedes'in ilk tam elektrikli modeli : EQC!

Vision URBANETIC ise markanın otonom yani sürücüsüz araç teknolojisine sahip olan mobilite çözümü. Bu araç sürücüsüz olacak ve istendiğinde insan, istendiğinde de yük taşıyabilecek. Elektrik motorundan güç alacak olan bu model aslına bakarsanız geleceğin ulaşım çözümüne bir örnek.

Son olarak Mercedes, Daimler Trucks adı altında geliştirdiği otonom sürüş teknolojisine sahip olan aracını tanıtacak. Bu aracın teknolojisi ve geliştirilmesi Keep Memory Alive Center(KMAC) tarafından yapıldı.