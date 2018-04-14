Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Çin GP’de sıralama turları tamamlandı!

Pole pozisyonunun favorisi olan Mercedes bu defa başaramadı. Çin Grand Prix'inde ilk iki sıra Ferrari'nin : Vettel ve Raikkonen.

Fatih TAN
android-time 14:12 14 Nisan 2018
Haberler Otomotiv
Çin GP’de sıralama turları tamamlandı!
Pole pozisyonunun favorisi olan Mercedes bu defa başaramadı. Çin Grand Prix'inde ilk iki sıra Ferrari'nin : Vettel ve Raikkonen.

Formula 1 takviminin üçüncü grand prix’i olan Çin GP, antrenman turlarının tamamlanmasından sonra yapılan sıralama turlarıyla bugüne damgasını vurdu. Son altı sezondur pole pozisyonunu kimseye kaptırmayan Mercedes, yine bu pistin favorisiydi. Ancak favori olması onları kurtaramadı ve ilk iki sırayı Ferrari kaptı…

reuters-formula-1-cin-7-kopya

Kimi Raikkonen Ferrari’de pole pozisyonunu kazanacak gibiydi. İlk iki sektörde en hızlı zamanı kaydeden Finli, son sektörde biraz yavaşladı. Vettel ise son sektörde azda olsa daha iyi olmayı başarınca 1:31.095 ile en hızlı tur zamanını elde ederek pist rekorunu kırdı. Bu pole pozisyonu Vettel için 52. pole pozisyonu oldu!

reuters-formula-1-cin-8-kopya

Ferrari pilotlarını Mercedes’ten Valtteri Bottas takip ederken, şampiyon Lewis Hamilton bir kez daha 4. sırada kalarak basın toplantısına kalamadı.

reuters-formula-1-cin-6-kopya

İlk 2 sırayı Ferrari ve Mercedes pilotları alırken Red Bull pilotları 3. çizgiyi kazandılar. Max Verstappen 0.7 sn geride beşinci, 3. antrenman seansında yaşadığı motor sorununun ardından sıralamalara kıl payı katılmayı başaran Daniel Ricciardo 0.8 sn geride altıncı olabildi.

reuters-formula-1-cin-4-kopya

Sezonun 3. yarışı olan Çin GP, pazar sabah 09:10’da başlayacak.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar