Çin GP’de sıralama turları tamamlandı!

Pole pozisyonunun favorisi olan Mercedes bu defa başaramadı. Çin Grand Prix'inde ilk iki sıra Ferrari'nin : Vettel ve Raikkonen.

Formula 1 takviminin üçüncü grand prix’i olan Çin GP, antrenman turlarının tamamlanmasından sonra yapılan sıralama turlarıyla bugüne damgasını vurdu. Son altı sezondur pole pozisyonunu kimseye kaptırmayan Mercedes, yine bu pistin favorisiydi. Ancak favori olması onları kurtaramadı ve ilk iki sırayı Ferrari kaptı…

Kimi Raikkonen Ferrari’de pole pozisyonunu kazanacak gibiydi. İlk iki sektörde en hızlı zamanı kaydeden Finli, son sektörde biraz yavaşladı. Vettel ise son sektörde azda olsa daha iyi olmayı başarınca 1:31.095 ile en hızlı tur zamanını elde ederek pist rekorunu kırdı. Bu pole pozisyonu Vettel için 52. pole pozisyonu oldu!

Ferrari pilotlarını Mercedes’ten Valtteri Bottas takip ederken, şampiyon Lewis Hamilton bir kez daha 4. sırada kalarak basın toplantısına kalamadı.

İlk 2 sırayı Ferrari ve Mercedes pilotları alırken Red Bull pilotları 3. çizgiyi kazandılar. Max Verstappen 0.7 sn geride beşinci, 3. antrenman seansında yaşadığı motor sorununun ardından sıralamalara kıl payı katılmayı başaran Daniel Ricciardo 0.8 sn geride altıncı olabildi.

Sezonun 3. yarışı olan Çin GP, pazar sabah 09:10’da başlayacak.