Çin’de zafer Ricciardo’nun!

Red Bull pilotu Danial Ricciardo, Çin GP'sinde zafere ulaşan isim oldu.

Sıralama turlarında Ferrari’nin ilk iki sırayı alması, arsından Mercedes takımının sıralamada olması herkesin aklında Çin GP’sini ya Ferrari ya da Mercedes kazanacak şeklinde yorumlamasına yol açmıştı. Ancak Toro Rosso takımının yaptığı kaza güvenlik aracının piste girmesine sebep oldu ve yarış bu olaydan sonra başladı…

Güvenlik aracı piste girince Red Bull pilotları da pite girip yeni yumuşak lastiklerini taktılar. Bu sayede yarışın son bölümünde pit avantajı Red Bull pilotlarının eline geçmiş oldu.Yeni lastikleri sayesinde 5 sıra kazanan Ricciardo yarış sonunda birinciliği almış oldu. Bu birincilik Daniel’in yarış geçmişindeki 6. birinciliği.

Yarışın ilk bölümünü ikinci sırada tamamlayan ancak pit stoplarda liderliği ele geçiren Mercedes pilotu Valtteri Bottas, güvenlik aracının ardından yükselişe geçen Ricciardo’yu durduramayınca ikincilikte kaldı.

Son turlarda Bottas’ı yakalayan Ferrari pilotu Kimi Raikkonen, atak şansı bulamadı ve 3. sırada yarışı noktalayarak podyumun son adamı oldu. Hamilton içinse pek iyi bir yarış geçmedi ve yarışı dördüncü sırada tamamladı.