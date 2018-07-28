Jeep Çin’e odaklanacak!

Sergio Marchionne'nin yanında 9 yılını geçirmiş, Jeep markasının en tepesinde yer almış bir isim olan Manley artık FCA'nın CEO'su. Bu yüzden de markanın meydan okumalarına yabancı bir isim değil. Marchionne'nin ölümünden sonra Manley neler yapacaklarını anlattı! Bununda ilk sırasında Çin'de üretim var...

Manley, Marchionne’nin ölmeden önce 1 Haziran’da açıkladığı 5 yıllık plana sadık kalacaklarını söyledi. Bu plan doğrultusunda FCA Grubu daha çok Jeep markası üzerine yoğunlaşacak ve grup altında bulunan markaların yeni SUV modelleri oluşturacaklardı. Manley, bu planın uygulanmasının sonucunda daha bağımsız bir FCA olacağından bahsetti.

Manley’in ilk etapta yapabacağı bazı temizlik çalışmaları da olacak. “Karşılaştığımız en büyük zorluklara, yılın dengeli sonuçlanması için katlanmaya devam edeceğiz” açıklamasını Manley geçen hafta yapmıştı. FCA’nın Çin’i de içinde bulundurduğu Asya-Pasifik birimi 98 milyon euro kaybı, yarı yıl sonunda yaşadı. Gelirler, pazar payı ve satışlar yüzde 4.5 düştü, bu kayıptan dolayı markanın elde ettiği kârda ortadan kayboldu.

Manley’in kontrolü dışında olan bu ve bazı konular grubun yapılandırılmasında önemli rol oynadı. Özellikle otomotiv pazarındaki SUV modellerin pazar payları ve tüketici tercihlerinin eğilimlerinin değişmesi Jeep markası üzerindeki stratejinin değişmesine sebep oldu. “Bence bizim için en önemli durum bayi ağımızın genişliği ve bu durum ile birlikte dağıtım kanallarımızın gücü açısından nerede olacağımız bizim en önemli hedefimiz” açıklamasını da Manley yaptı.

Amerika’da satılan modeller eskidi!

FCA grubunun Amerika pazarında sattığı modellerinin eskimesi markanın karlılığını etkiliyor. Yenilenen Ram 1500 pek iyi gitti sayılmaz. Markaya maliyeti 700 milyon dolar ve üretim Manley’in söylediğine göre yılın sonuna kadar devam etmeyecek! FCA bunun yerine Ram 1500 Classic adı altında eski tasarımda olan bir model üretmeyi planlıyor. Eski modeli ürettiği Warren Truck Assembly’da bu aracın üretilmesi planlanıyor.

Balocco’daki toplantıda Marchionne elektrikli modeller hakkında da belirli konulardan bahsetmişti. Özellikle Avrupa için makul olan bu modeller Amerika pazarı için markanın geleceğini zorlayabilir.

Fiat bayiilerinde küçük sınıf otomobil satışlarında durgunluk yaşanırken, Chrysler sadece 300 ve Pacifica modellerinin üzerine yoğunlaşmış durumda. Dodge ve Ram ise eski modeller üzerine gidiyor ve ürün gamı eskimiş durumda. Jeep markasının başındayken Manley, kısa ürün döngüsünün her zaman en makul olduğunu vurgulamıştır. Ancak üç markasının da kötü durumda olması Manley’in gelecekle ilgili yapması gerekenleri kısıtlıyor ve neler yapılacağı çok merak ediliyor.