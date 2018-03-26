Çinli milyarderden Avrupa atağı!

Volvo Cars, Lynk & Co.'nun SUV modellerinden birinin gelecek yıl Belçika'daki fabrikasında üretileceğini onayladı. Bu durumda Lynk & Co. olarak Çinli bir marka ilk defa Avrupa'da otomobil üretecek!

Geely markasının çatısı altında bulunan Lynk & Co. 2016 yılında 01 model adında bir SUV ve 03 adında da bir spor sedan model tanıtmıştı. Bu marka aslında Volvo ve Geely karşımı. Volvo CEO’su Hakan Samuelsson bu konuyla ilgili, “Avrupa pazarında yepyeni bir marka olan Lynk & Co.’nun pazara giriş yapması bizim için büyük bir mutluluk ve ciddi bir potansiyelleri var. Volvo, Lykn & Co.’yu teknolojik ve endüstriyel tecrübeleriyle destekleyecek.” açıklamasını yaptı.

Geçen haftalarda yaptığımız haberlerde de Çinli milyarder Geely’nin sahibi Li, Daimler markasının yüzde 10 hissesini almış ve Avrupa pazarında daha etkili bir şekilde var olmanın yollarını kolluyordu. Bu haberlere cevap gibi olan bu son olay gerçekten şaşırtıcı… Dönüp geçmişe baktığınızda ise Ford’tan 2010 yılında Volvo’yu alan Li, sonrasında London Taxi Co.’yu ve Lotus markalarını kendi şirketinin çatısı altında toplamıştı. Şimdi ise bu adımların biraz daha uzunu olan Avrupa’da üretim planıyla tüm sektörü şaşırtmayı başardı.

Volvo’nun satın alınmasından sonraki teknolojik gelişimini ve ürün gamının genişlemesini fark etmeyen yoktur. Volvo bu yeni teknolojileri Geely ile birlikte Lynk & Co.’daki ürünlere de aktaracak. Volvo’nun tüm yeni modelleri Göteborg’taki ana fabrika da üretiliyor. Volvo’nun İsveç’teki bu fabrikasını genişletmesinin arından büyük sedan modeli olan S90’nın da üretimi Ghent’ten Göteborg’a taşındı.

Markanın küçük otomobili olan XC40’ın üretimi ise Ghent’te devam ediyor. Bu fabrikaya Lykn & Co.’daki 01 modeli de Avrupalı müşteriler için üretilecek. XC40 ile aynı teknoloji ve altyapıyı paylaşan bu model firmanın üretim stratejisi sayesinde maliyetlerini düşürmeye fayda sağlayacak. 5000 kişinin çalıştığı Ghent fabrikasıyla alakalı Volvo henüz bir açıklamada bulunmadı. Lynk & Co.’nun CEO’su Alain Visser ise ” Avrupa pazarı için Avrupa’da üretim yapacağız. Hibrit ve sadece elektrikle çalışan otomobiller üzerine odaklandık ve yeni modellerimiz de var” dedi.