Citroen C3 WRC Türkiye Rallisi’ne hazır!

13-16 Eylül tarihlerinde Marmaris'te düzenlenecek olan, Dünya Ralli Şampiyonası'nın 10. ayağı Türkiye Rallisi'ne Citroën Total Abu Dhabi WRT ekibi hazır!

2018 Dünya Ralli Şampiyonası'nın 9'uncu ayağı olan Almanya Rallisi'nin ardından sıra ülkemizde düzenlenecek Türkiye Rallisi'nde. Daha önce 2003 – 2010 yılları arasında Antalya ve İstanbul'da toplam 6 kez düzenlenen Türkiye Rallisi, 8 yıl sonra tekrar takvimde yer aldı. Marmaris'in benzersiz doğal güzellikleriyle çevrili toprak etaplarında düzenlenecek rallide takımlar ve pilotlar zorlu koşullarda en iyi puanı almak için çalışacaklar.

Almanya Rallisi'nde iki ekip ile start alan Citroën Total Abu Dhabi WRT, Türkiye Rallisi'nde üç ekip ile start alacak.

Craig Breen – Scott Martin, Mads Østberg – Torstein Eriksen ve Khalid Al Qassimi – Chris Patterson ekipleri Citroën Total Abu Dhabi WRT için ülkemizde etaplarda olacak.

Şimdiye kadar 6 kez düzenlenen Türkiye Rallisi'nde Citroën; 2003 yılında Carlos Sainz (Xsara WRC), 2004 ve 2005 yılında Sébastien Loeb (Xsara WRC) ve 2010 yılında Sébastien Loeb (C4 WRC) ile 4 kez podyumun en üst basamağında yer aldı.