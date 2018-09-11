Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Citroen C3 WRC Türkiye Rallisi’ne hazır!

13-16 Eylül tarihlerinde Marmaris'te düzenlenecek olan, Dünya Ralli Şampiyonası'nın 10. ayağı Türkiye Rallisi'ne Citroën Total Abu Dhabi WRT ekibi hazır!

android-time 12:15 11 Eylül 2018
Haberler Otomotiv
Citroen C3 WRC Türkiye Rallisi’ne hazır!
13-16 Eylül tarihlerinde Marmaris'te düzenlenecek olan, Dünya Ralli Şampiyonası'nın 10. ayağı Türkiye Rallisi'ne Citroën Total Abu Dhabi WRT ekibi hazır!

2018 Dünya Ralli Şampiyonası'nın 9'uncu ayağı olan Almanya Rallisi'nin ardından sıra ülkemizde düzenlenecek Türkiye Rallisi'nde. Daha önce 2003 – 2010 yılları arasında Antalya ve İstanbul'da toplam 6 kez düzenlenen Türkiye Rallisi, 8 yıl sonra tekrar takvimde yer aldı. Marmaris'in benzersiz doğal güzellikleriyle çevrili toprak etaplarında düzenlenecek rallide takımlar ve pilotlar zorlu koşullarda en iyi puanı almak için çalışacaklar.

rally-argentina-c3-1280x754

Almanya Rallisi'nde iki ekip ile start alan Citroën Total Abu Dhabi WRT, Türkiye Rallisi'nde üç ekip ile start alacak.
Craig Breen – Scott Martin, Mads Østberg – Torstein Eriksen ve Khalid Al Qassimi – Chris Patterson ekipleri Citroën Total Abu Dhabi WRT için ülkemizde etaplarda olacak.

cube_hg_v4

Şimdiye kadar 6 kez düzenlenen Türkiye Rallisi'nde Citroën; 2003 yılında Carlos Sainz (Xsara WRC), 2004 ve 2005 yılında Sébastien Loeb (Xsara WRC) ve 2010 yılında Sébastien Loeb (C4 WRC) ile 4 kez podyumun en üst basamağında yer aldı.

İLGİLİ HABERMarmaris dev organizasyona hazır!Marmaris dev organizasyona hazır!
Son güncelleme: android-time 12:1411.09.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar