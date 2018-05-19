Citroen servislerinde hem indirim hem de hediye!

Citroën, 14 Haziran tarihine kadar araçlarını yetkili servislere getiren Citroën sahiplerine orijinal mekanik ve bakım yedek parçalarında, bunların işçiliğinde ve Total motor yağlarında %20 indirim fırsatı sunuyor.

Citroën, 750 TL + KDV ve üzeri bakım ve mekanik servis harcaması yapan, 4 adet Michelin veya Yokohama lastik alımı gerçekleştiren veya Online Randevu ile servise gelerek 375 TL + KDV bakım ve mekanik servis harcaması yapan araç sahiplerine laptop sırt çantası hediye ediyor.

Citroën Yetkili Servisleri'nde uygulanacak kampanya kapsamında Citroën sahiplerine orijinal mekanik ve bakım yedek parçaları, bunların işçiliği ve Total motor yağlarında %20 indirim fırsatı sunuluyor. Ayrıca Citroën, 750 TL + KDV ve üzeri bakım ve mekanik servis harcaması, 4 adet Michelin veya Yokohama lastik alımı veya Online Randevu ile servise gelinmesi (ve 375 TL + KDV bakım ve mekanik servis harcaması yapılması) halinde Citroën sahiplerine laptop sırt çantası hediye edecek.

Kampanya 14 hazirana kadar geçerli!