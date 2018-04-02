Citroen’in en çok satan modeli!

PSA Grubun markası olan Citroen'in ülkemizde en çok tercih edilen modeli olan C-Elysee'yi kullandık. Dizel motoru, yeni teknolojik özellikleri ve makyajlı tasarımıyla otomobil bu ilgiyi hak ediyor.

İlk defa 2002 yılında üretilen otomobil Avrupa’ya ve ülkemize hiç gelmemişti. Çin’de üretilen ve Asya pazarına satılan bu model Xsara ve Saxo modellerinden alınan ortak parçalara sahipti.

Avrupa’ya ve ülkemize ilk defa 2011 yılında gelen C-Elysee, 2017 yılında güzel bir makyaj operasyonu geçirip, modern teknolojilere ve daha şık bir görünüme kavuştu. Benim de kullandığım test otomobili en güncel C-Elysee.

Otomobilin öncelikle satış adetinden bahsetmek istiyorum. Özellikle filo pazarının genişlemesinden faydalanan modellerden biri olduğunu belirtmemde fayda var. Geride bıraktığımız 2017 yılında otomobil 19 bin adetin üzerinde satış rakamına erişerek markanın en çok satan modeli olma unvanına erişti. Türkiye’de de en çok satılan modeller arasında rahatlıkla ilk 10’a girebiliyor. Bu önemli detaydan bahsettikten sonra isterseniz aracın sürüş izlenimine geçelim.

Dışarıdan C-Elysee’yi gördüğünüzde otomobilin yeni siyah zeminli farları ve eskiye göre daha agresif olan ön tampon tasarımı hemen fark ediliyor. Makyaj ve üst donanım paketiyle gelen yeni tasarımlı jantlar otomobile daha sportif bir hava katmış durumda. Aracın arkasına baktığınızda ise led teknolojili stoplar farklılığı hemen gösteriyor. Aracın boyutlarından bahsetmem gerekirse C-Elysee, 4419 mm. uzunluğa, 1748 mm. genişliğe ve 1466 mm. yüksekliğe sahip. Toplam ağırlığı ise 1090 kg.

Citroen C-Elysee’nin sürücü kapısını açıp içine geçtiğinizde ise Apple Car Play ve Android Auto destekli multimedya ekranı ve hemen altındaki dijital klima kontrol ünitesi karşınıza çıkıyor. Özellikle yüksek satış adetini yakalaması için tasarlanan bir otomobilde sunulan dijital klima kontrol ünitesi oldukça iyi bir detay olarak dikkat çekiyor. Ayrıca geri görüş kamerasına da sahip olduğunu belirtmemde fayda var…

Aracın direksiyonu sadece yukarı ve aşağı doğru ayarlanabiliyor, derinlik ayarı ne yazık ki yok. Direksiyonun arkasında kalan gösterge tablosuna dikkatli bir şekilde baktığınızda ise spor bir saat kadar şık olduğunu fark ediyorsunuz.

Kullandığım test otomobilinde uzun zamandır yakından tanıdığımız 1.6 litrelik 100 beygir gücündeki BlueHDi motor otomobili hareket ettiriyor. Bu motor 254 Nm tork üretim kapasitesine de sahip. 5 ileri manuel şanzıman ise aracın gücünü aktarma görevini yerine getiriyor. 5 ileri manuel şanzımanın biraz eski kaldığını belirtmeliyim. Özellikle de dişli sayısının 5 ile sınırlı kalması ve aracın motorunun yüksek tork üretmesi mühendisleri vites aralıklarını uzun olarak ayarlamaya zorlamış. Hatta bu aralıklar o kadar uzun ayarlanmış ki 6 ileri şanzımanı, özellikle 4. ve 5. viteslerde aramıyorsunuz bile… Ancak bunun yerine 6 ileri ve daha kısa oranlı bir şanzıman olması daha iyi olurdu!



Araçla sürüşe başladığınızda yumuşak süspansiyonları ilk virajdan itibaren dikkatinizi çekiyor. Özellikle uzun ve hızlı bir viraj dönerken hızınızı iyi ayarlamazsanız aracın yatması biraz canınızı sıkabilir. Motor gürültüsü B ve C segmentleri arasında kalan otomobiller için ideal seviyede. Bagaj hacmi dört kişilik bir aileyi rahatlıkla kaldıracak durumda (506 litre).

Otomobili kullandığım süre boyunca ortalama 250 kilometre yol katettim ve bu mesafe boyunca bana sunduğu yakıt tüketim verisi 6.2 lt / 100 km idi. Sürekli şehir içi trafiğinde olduğumu size belirtmek isterim.

Citroen C-Elysee ülkemizde üç farklı donanım ve 2 farklı motor seçeneğiyle satın alınabiliyor. 1.2 litrelik benzinli motorlu versiyon 70 bin 200 tl’den satın alınabiliyor. Dizel motorun başlangıç fiyatı ise 84 bin 600 tl’den başlıyor. Otomobilin fiyatları 97 bin 300 tl’ye kadar çıkabiliyor.