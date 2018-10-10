Continental Türkiye’deki 10. yılını kutluyor

Continental, İstanbul’da gerçekleştirdiği toplantısında Türkiye’deki 10. yılını kutladı! Lastik üreticisi Türkiye’nin 10 yıl içinde pazar payı üç, satış hacmi ise dört katına çıktı açıklamasında bulundu. Türkiye’deki lastik sektörünün son 5-6 yıldır global lastik pazarının üzerinde bir performans göstererek yoluna devam ediyor olması da markanın en önemli gündemlerinden biri oldu. Continental’in Türkiye’de bölgelere özel geliştirdiği lastikler ise diğer ülkelere de ilham veriyor.

Türkiye'nin önde gelen Orijinal Ekipman (OE) ortağı olarak ülke çapındaki tüm Orijinal Ekipman (OE) üreticilerine, güvenli, temiz ve akıllı mobilite teknolojisini sunan Continental, bayi ağının kapsamını genişleterek işlerini daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Bu hedef aynı zamanda, Continental Lastik Bölümü'nün dünyanın en iyi üç lastik markasından biri olma hedefini de barındıran “Vision 2025” içinde yer alıyor.

Continental EMEA Kamyon Lastikleri Pazarlama Başkan Yardımcısı Patrick Leuschner, toplantıda Continental'in Ticari Araç Lastikleri stratejisi hakkında bilgi verdi. Continental'in “her bölge ve kullanım alanı için doğru lastik” sloganından yola çıktığını belirten Leuschner, zorlu yol koşullarında dayanıklılık sağlamak ve aşırı yükle başa çıkmak için şirketin, Türkiye'ye özel olarak “Extra Duty (ED)” Kamyon ve Treyler lastikleri geliştirdiğini söyledi. Kamyon ve otobüs lastikleriyle endüstriyel lastikler konusundaki uzmanlığını bir araya getiren Continental, pazarın ihtiyaçlarına göre yaptığı inovasyonlarına sürekli

olarak yön vererek, müşterileri için değer üretebiliyor.

Türkiye'nin global otomotiv ve lastik pazarındaki büyüme ivmesine dikkat çeken Continental Türkiye Genel Müdürü Ali Okan Tamer, “Türkiye’de elde edilen başarıdan çok memnunuz ve gurur duyuyoruz. Müşterilerimiz, Continental'in yol ve sürüş güvenliği ile yapay zekâ gibi en son teknolojilerle geliştirilen ekipman ve çözümlerin ortaya çıkmasının yolunu açan araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden fayda sağlıyor. Sektörün değişen talep ve ihtiyaçlarını izlemek, Türkiye'nin her kesiminin beklentilerini karşılamanın anahtarıdır.” dedi.