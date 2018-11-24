Crafter pikap Türkiye’de satışa sunuldu!

2017 yılında “Uluslararası Yılın Ticari Aracı” ödülünü kazanan Crafter’ın şimdi de Pikap versiyonu Türkiye pazarına sunuldu. Yeni Crafter Pikap, artan yükleme kapasitesi, iç ve dış tasarımındaki yenilikler, teknoloji, güvenlik, konfor özellikleriyle kullanıcılarına sınıfının çok ötesinde olanaklar sunuyor.

Yeni Crafter Pikap, sahip olduğu alüminyum kasa ile artırılmış yük kapasitesi, yeni nesil güvenlik donanımları, standart olarak sunulan kliması ve düşük yakıt tüketimiyle öne çıkıyor. Yeni Crafter Pikap'ın 2.0 litre TDI Orta Şasi Tek Kabin 140 bg 3,5 ton modeli 149 bin 500 TL'den başlayan anahtar teslim fiyatı ile Volkswagen Ticari Araç Yetkili Satıcılarında satışa sunuldu.

Yeni Crafter Pikap 2.0 litre hacimli turbo dizel 140 bg gücünde motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. Turbo dizel motoru ise 340 Nm tork sağlıyor. Yeni Crafter Pikap, 100 kilometrede ortalama 7,5 litre (manuel viteste 7.7 litre) yakıt tüketimi ve otomatik start/stop sistemiyle yüksek performans ve yüksek çekiş gücünü, düşük yakıt tüketimi ile buluşturuyor.

Araçta opsiyonel olarak, sınıfında tek olan 4MOTION dört tekerden çekiş sistemi ve 8 ileri otomatik vites özellikleri de sunuluyor. Sadece önden çekişli modellerde sunulacak, 8 ileri otomatik şanzıman, konforlu sürüş ve daha düşük yakıt tüketimi sağlıyor. 4MOTION 4 tekerlekten çekiş sistemi ise zorlu koşullarda yüksek çekiş gücü sağlıyor. Yeni Crafter Pikap, sahip olduğu alüminyum kasa ile rakiplerine göre 200 kilograma varan daha fazla yükleme kapasitesi sunuyor.

Araç, servotronik direksiyon ikincil çarpışma önleme asistanı, klima, yol bilgisayarı, LED ön kabin aydınlatma ve konfor tipi sürücü koltuğu gibi ticari araçlar için önemli olan donanımları sunuyor. Yeni Crafter Pikap, KDV indirimi ve Volkswagen Ticari Araç'ın kampanyasının yanı sıra 70.000 TL'ye 12 ay vadede %0 kredi faizi avantajları ile 149 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla satış sunuldu.