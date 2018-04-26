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Çukurova Otoshow’a Fiat çıkarması!

Fiat, Adana’da düzenlenen Çukurova Otoshow 2018’deki yerini aldı. 29 Nisan tarihine kadar açık kalacak fuarda, Fiat bayileri Birmot Adana ve Mıçılar ile yerini alan marka, 13 modelini Adanalı otomobil severlerle buluşturuyor.

android-time 10:30 26 Nisan 2018
Haberler Otomotiv
Çukurova Otoshow’a Fiat çıkarması!
Fiat, Adana’da düzenlenen Çukurova Otoshow 2018’deki yerini aldı. 29 Nisan tarihine kadar açık kalacak fuarda, Fiat bayileri Birmot Adana ve Mıçılar ile yerini alan marka, 13 modelini Adanalı otomobil severlerle buluşturuyor.

Fiat, Tüyap Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde, bu yıl 6'ncısı düzenlenen Çukurova Otoshow 2018'de ülkemizin en çok tercih edilen modellerinin de içinde yer aldığı geniş ürün gamıyla dikkatleri üzerinde çekti.

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Çukurova Otoshow 2018'de Fiat bayileri Birmot Adana ve Mıçılar Otomotiv ile yerini alan marka, binek ve ticari araç ürün gamından oluşan 13 modelini fuar boyunca Adanalı otomobil severlerle buluşturuyor. Fuar boyunca Fiat Egea ailesi üyelerinden Egea Hatchback ve Egea StationWagon, Fiat 500 ailesinden 500, 500X ve 500L ile Fiat Panda'yı sergileyen Fiat, hafif ticari araç ürün gamıyla da göz dolduruyor.

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29 Nisan tarihine kadar açık kalacak Çukurova Otoshow 2018 fuarı boyunca Professional ürün gamına ait Doblo, Fiorino, Ducato, Pratico ve Fullback de ticari araç kullanıcılarının beğenisine sunuyor.

Son güncelleme: android-time 08:3826.04.2018
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