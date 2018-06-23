Daha konforlu ve daha dinamik : Yeni Audi A7 Sportback

Prologue ile başlayan Audi markasının yeni tasarımı dilini ve gelecek yeni modellerin neye benzeyeceğini anlatan A7 Sportback, lüks sınıfta standartları yeniden belirleyecek.

Tasarım ve gövde detayları

Yeni A7 Sportback'in dış tasarımı Audi'nin geniş yüzeylerin, keskin kenarların ve değişken ışık ve gölgelerin öne çıktığı yeni, progresif tasarım diliyle dikkatleri çekiyor. Yatay olarak uzanan on iki ayrı ışık şeridi ve iki adet opsiyonel far seçeneğiyle aydınlatmaya imzasını atıyor.Seride üst düzey bir özellik olarak sunulan, Audi lazer ışığı teknolojisiyle donatılmış HD Matrix LED farları, mavi ışıklı reflektörle ayırt etmek mümkün.

Audi A7 Sportback’ın tasarımı aslında üç farklı gövde tipini bir arada sunmak oluyor. İç mekanı önceki modele göre 21 milimetre daha uzun olan otomobilin 535 litrelik bagaj hacmi, arka koltukların yatırılmasıyla 1.390 litreye kadar çıkabiliyor.

Dokunmatik detaylar…

Yeni A8 ile birlikte tanıştığımız dokunmatik ekranlar, Yeni A6’dan sonra şimdi de yeni A7’de de kullanılıyor. Audi A7 Sportback, akustik haptik geri bildirime sahip bir MMI dokunmatik ekran konseptiyle donatıldı. Buna göre, bir fonksiyonun etkinleştirildiği, ekrana dokunurken hissedilebiliyor ve klik sesi duyuluyor. MMI navigation plus sisteminde aynı zamanda Audi sanal kokpit uygulaması da yer alıyor.

Daha dinamik ve daha konforlu olması için yeni bir şasi!

Yeni A7 Sportback olabildiğince dinamik ve konforlu olmak için elinden geleni yapıyor. 39 farklı sürücü asistanı sistemiyle gelecek olan otomobil, opsiyonel olarak yer verilen dinamik dört tekerlekten yönlendirme özelliği, direkt direksiyon kontrolünü daha iyi bir stabiliteyle buluşturuyor. Ön aksta, yönlendirme oranını sürüş durumuna göre değiştiren bu fonksiyon, arka aksta ise tekerlekleri hıza göre değişecek şekilde, ön tekerlerle aynı veya ön tekerlerden farklı bir yönde çeviriyor. Ayrıca direksiyon motoru ve sistemi de tamamen yenilenmiş…

Motor seçenekleri

Yeni A7 Sportback hibrit motor seçenekleriyle gelecek. Coupé'nin piyasaya çıkan ilk versiyonunda 3.0 TDI motor bulunuyor. MHEV sistemi, her iki motorda da 48 voltluk bir ana elektrik sistemi ve alternatör marş motoru (BAS) ile çalışarak 12 kilovata varan gücü geri kazanıyor. 3.0 TFSI motorda yedi ileri S tronik, 3.0 TDI motorlu versiyon da ise sekiz ileri tiptronik şanzıman donanımı mevcut. S tronik şanzımanla birlikte quattro çekiş sisteminde, arka teker itişini ihtiyaca göre devreye alan verimli bir teknoloji kullanılıyor.

3.0 TFSI turbo şarjlı V6 motorun gücü 340 HP, torku ise 500 Nm. Dört kapılı coupé'yi saatte 0'dan 100 km'ye 5,3 saniyede çıkarabiliyor. Maksimum hız ise saatte 250 km. 286 hp güç ve 620 Nm tork performansı gösteren 3.0 TDI motor ise saatte 0'dan 100 km hıza 5,7 saniyede ulaşıyor.