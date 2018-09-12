Dev organizasyon yarın başlıyor!

Dünya Ralli Şampiyonası(WRC)'nin 10. yarışı olan Türkiye Ralli, yarın saat 20:00’da Marmaris Atatürk Meydanı‘ndaki start seremonisiyle başlayacak. Biz de sozcu.com.tr olarak yarışı yerinden izlemek için Marmaris'te olacağız!

896 kilometrede toplam uzunluğu 317 km olan ve 17 özel etaptan oluşan Türkiye Rallisi için hazırlıklar tamamlandı. Gün gün Türkiye Rallisi’nin işleyişine bakacak olursanız. 13 Eylül Perşembe günü saat 20:00’da Atatürk Meydanı’nda yarışa start verilecek.



2018 Dünya Ralli Şampiyonası(WRC) 10.yarışı Türkiye Rallisi, 13-16 Eylül tarihlerinde Marmaris merkezli olarak Muğla ve çevresinde gerçekleştiriliyor. 22 ülkeden 68 otomobil ve 136 sporcunun katılımına sahne olacak organizasyon yerli ve yabancı 350 kadar medya mensubu tarafından takip edilecek ve 155 televizyon kanalından tüm Dünyaya canlı olarak aktarılacak.

Dünya Ralli Şampiyonası tüm Dünya’da geçen yıl 115 ülkede 1 milyardan fazla kişi izlemiş. 2019 yılında ise bu rakamın sadece televizyon kanallarında bir milyarın üzerinde olacağı hesaplanıyor. Bu rakamlar göz önünde bulundurulduğunda ülkemizin tanıtımı açısından ne kadar önemli bir organizasyon olduğunu açıklamış oluruz sanırım…

14 Eylül Cuma günü ise sabah saat 7’de ekipler güne başlayacaklar. Bu günde Çetibeli(38.1 km), Ula (21.9 km) ve Çiçekli (12.55 km.) etaplarını ikişer kez geçerek 18:33'ten itibaren yine Asparan'da günü tamamlayacaklar. Türkiye Ralli Şampiyonası’na katılan ekipler ise rallinin sadece Cuma günü koşulacak olan 145 km’lik özel etabından oluşan bölümü geçecekler.

15 Eylül Cumartesi günü ise sabah 7:40’da bir kez daha Asparan’daki servis alanından güne başlayacak olan takımlar bu kez Gökova Körfezi’nde yer alan Yeşilbelde(36 km), Datça (10,70 km.) ve İçmeler (20,40 km.) etaplarını ikişer kez geçecekler… Cumartesi günü 10:00-11:00 ve 15:00-16:00 saatleri arasında koşulacak Datça etabının yaklaşık 4 kilometrelik bölümü Sarıliman koyundan tekneyle takip edilebilecek. Yine aynı gün 08:35-10:00 ve 13:25-15:00 saatleri arasında koşulacak olan Yeşilbelde etabının yaklaşık 3 kilometrelik bölümü Malderesi Koyu tarafından, 2 kilometrelik bir başka bölümü de Bördübet Koyu tarafından da denizden izlenebilecek… Rallinin ikinci gününü 17:46'dan itibaren yine Asparan'da kurulu servis park'ta tamamlanacak.

16 Eylül Pazar günü, rallinin son günü ise 9.25’te direksiyon başına geçecek olan ekipler, Marmaris (7,12 km.) Ovacık (8,04 km.) Gökçe (13,25 km.) etaplarını geçtikten sonra Marmaris-2 adıyla geçilecek olan Power Stage (avantaj etabı) ile ralliyi noktalayacaklar. Bu etabın servis alanının girişinde bitiyor olması da Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki ‘ilk'lerden birisi olacak… Rallinin finiş seremonisi ve ödül töreni de saat 14:28'den itibaren Asparan Servis Park‘taki podyumda gerçekleştirilecek.

Türkiye Rallisi’nin tarihçesi

Ülkemiz topraklarında yapılan bu organizasyonun temelleri 1970’li yıllara dayanıyor. 1972 yılı Avrupa Şampiyonası takvimine dahil olan ve İstanbul'da başlayıp yine İstanbul'da sona eren müsabaka ülkemizde yapılan ilk uluslararası ralli organizasyonuydu. Bir WRC (Dünya Ralli Şampiyonası) aday yarışı organize etme fikri ise ilk olarak 1999 yılında ortaya atıldı. Bir yıl sonra, 2000 yılında, koşulan “Anadolu Rallisi” organizasyonu ilk olarak İzmir'de düzenlendi. FIA gözlemcileri tarafından da takip edilen bu yarış Dünya Ralli Şampiyonası yedek listesine resmen girmiş oldu.

Antalya iline bağlı tatil bölgesi Kemer 2001 yılı takvimindeki Anadolu Rallisi'nin start ve finiş noktası olarak belirlendi. Yarışa yurt dışından katılan ilk yarışmacılar 2002 yılında Citroën Saxo otomobili ile Sébastien Loeb ve Peugeot 206 WRC ile Juuso Pykälistö oldu.

Türkiye'nin Dünya Ralli Şampiyonası sahnesine çıkışı 2003 sezonunda gerçekleşti. Bu yarışa katılan 62 ekipten yalnızca 27'si finiş görebildi. Tecrübe kazanmak adına, organizasyon ilk iki yıl Junior Dünya Ralli Şampiyonası'na (JWRC) ev sahipliği yaptı.2005 yılında ise Türkiye Rallisi ilk defa Üretim Otomobiller Dünya Ralli Şampiyonası'na (PWRC) sahne oldu.

2005 Türkiye Rallisi'nde 76 ralli otomobil start aldı. Toplam uzunluğu 1,228 kilometre olan etapları 53 ekip bitirdi. Bir önceki yıldaki başarısını tekrarlayan Fransız sürücü Sébastien Loeb ve yardımcı sürücüsü Daniel Elena 4:21:48.00' derecesiyle zafere ulaştı.

2006 yarışı 13-15 Kasım tarihlerinde Antalya'nın güneybatısında yer alan Kemer ve Kumluca bölgelerindeki yer yer karlarla örtülü zorlu toprak etaplarda gerçekleşti. Yarış merkezi ve servis alanı da Kemer'de yer alıyordu.

2008 yılında Dünya Ralli Şampiyonası takvimine geri dönen Türkiye Rallisi 12-15 Temmuz tarihlerinde düzenlendi. Yarışı rakipleri Jari-Matti Latvala ve Sébastien Loeb'ün önünde bitiren Mikko Hirvonen yarışı lider olarak tamamladı. 2010 yılındaki ralliden sonra yarış şampiyona takviminden çıkarıldı.

2018 yılı sezonunda Polonya Rallisi'nin takvimdeki yerini alarak yeniden hayata dönen Türkiye Rallisi bu yıl Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleşecek.

WRC’de ilk kez olacak

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED, WRC 2'de mücadele eden ekipler için de yat tatili ödülü verecek. Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye'ye dönüşünü kutlamak amacıyla yarışı kazanan ekibe 47 metrelik “Bebe” adlı lüks yatla bir haftalık tatil ödülü koyan TOSFED, WRC 2'yi kazanan pilotları da geleneksel bir guletle beş günlük bir mavi yolculuğa çıkaracak.

Hediye konusu olan her iki teknenin de Türk yapımı olması dikkat çeken en önemli unsur.