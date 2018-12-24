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Dizel motor skandalı için gelecek yıl 2 milyar euro harcayacaklar!

Dizel motorlarda kullanılan yanıltıcı yazılım nedeniyle çevreye verilen zarar için Volkswagen 2018 yılında 5.5 milyar Euro harcamıştı. 2019 yılında ise marka bu konu içim tam 2 milyar Euro bütçe ayırdı...

Sozcu.com.tr
android-time 09:43
Haberler Otomotiv
Dizel motor skandalı için gelecek yıl 2 milyar euro harcayacaklar!
Dizel motorlarda kullanılan yanıltıcı yazılım nedeniyle çevreye verilen zarar için Volkswagen 2018 yılında 5.5 milyar Euro harcamıştı. 2019 yılında ise marka bu konu içim tam 2 milyar Euro bütçe ayırdı...

Markanın CFO’su Frank Witter Alman yayın kuruluşu olan Boersen-Zeitung’a yaptığı açıklamada, geçen yıl dieselgate skandalı için 5.5 milyar Euro harcandığını ve gelecek yıl yani 2019’da da bu bütçeyi 2 milyar Euro olarak belirlediklerini söyledi.

Volkswagen Grubu CFO'su Frank Witter

Volkswagen Grubu CFO’su Frank Witter

Volskwagen’in 2015 yılında yaşadığı bu sorun dünya çapında 27 milyar Euro ceza ödemesine sebep olmuştu. 2020 yılında Volkswagen grubu bu bütçenin 1 milyar Euro olduğunu da belirtti . Witter yaptığı açıklamada markanın 2019 yılında ticari araç işlerinde planlamalarının olduğunu ve dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin’de de büyüme potansiyeli gördüğünü belirtti.

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