Dizel motor skandalı için gelecek yıl 2 milyar euro harcayacaklar!

Dizel motorlarda kullanılan yanıltıcı yazılım nedeniyle çevreye verilen zarar için Volkswagen 2018 yılında 5.5 milyar Euro harcamıştı. 2019 yılında ise marka bu konu içim tam 2 milyar Euro bütçe ayırdı...

Markanın CFO’su Frank Witter Alman yayın kuruluşu olan Boersen-Zeitung’a yaptığı açıklamada, geçen yıl dieselgate skandalı için 5.5 milyar Euro harcandığını ve gelecek yıl yani 2019’da da bu bütçeyi 2 milyar Euro olarak belirlediklerini söyledi.

Volskwagen’in 2015 yılında yaşadığı bu sorun dünya çapında 27 milyar Euro ceza ödemesine sebep olmuştu. 2020 yılında Volkswagen grubu bu bütçenin 1 milyar Euro olduğunu da belirtti . Witter yaptığı açıklamada markanın 2019 yılında ticari araç işlerinde planlamalarının olduğunu ve dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin’de de büyüme potansiyeli gördüğünü belirtti.