Dizel motorların sonuna geldik!

Avrupa Birliği sözcüsü Elzbieta Biekowska dizel motorların teknolojisinin geçmişte kaldığını ve günümüzde artık şanslarının olmadığını belirten bir konuşma yaptı.

Bienkowska, VW’nin dizel motorlarda kullandığı yanıltıcı yazılımdan sonra toplumun bu konu hakkında bilinçlendiğini ve artık temiz teknolojili otomobiller kullanmak istediklerini belirtti. Bienkowska, “İnsanlar NOx’un dizel motorlar ortadan kalkmadan asla temizlenmeyeceğini fark ettiler” diye Bloomberg’e açıklamada bulundu.

Özellikle Avrupa’daki dizel motorlu otomobil satın almadaki azalma ve markaların da dizel motorlu otomobil üretimlerini durdurmaları bu durumun ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne seriyor.

Dizel motorlu model üretimini durduracağını açıklayan markalar arasında ise Volvo, Fiat ve Toyota ilk sıralarda geliyor. Bu markalar dizel motorlarla olan ilişkilerini bu yıl sonunda bitiriyorlar. Ucuz ve verimli yakıt konusunda ise elektrik gücünden faydalanmayı tercih edecekler.

Tüm bu gelişmelerle birlikte kimi otomobil tedarikçisi büyük firmalar, dizel motorların çevreye olan zararını ortadan kaldıran yeni teknolojiler geliştiriyor. Örneğin Mercedes-Benz ve Jaguar Land Rover markaları bu yeni nesil teknolojileri kullanarak egzozdan çıkan CO2 gazını minimuma indireceklerine inanıyorlar ki sistemler bu şekilde çalışıyor. Gün geçtikçe değişen Avrupa Birliği emisyon değerleri dizel motorlu taşıtların bir süre sonra köşeye sıkışacağını bu değerlerle gösteriyor. Bu durumun sonucunda da üreticiler komisyon tarafından hibrit ya da elektrik motorlu otomobiller üretmeye itiliyor.