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Dizel satışlarının düşmesi çalışanları işinden etti!

İngiliz marka Jaguar Land Rover, dizel motorlu otomobillerinin satışlarının düşmesinden dolayı üretimini düşürerek 1000 kişiyi işten çıkarma kararı aldı!

Fatih TAN
android-time 10:00 18 Nisan 2018
Haberler Otomotiv
Dizel satışlarının düşmesi çalışanları işinden etti!
İngiliz marka Jaguar Land Rover, dizel motorlu otomobillerinin satışlarının düşmesinden dolayı üretimini düşürerek 1000 kişiyi işten çıkarma kararı aldı!

İngiltere’deki 1.7 milyon aracın üçte birini Jaguar Land Rover markalarındaki otomobiller oluşturuyor. Markanın Castle Town yakınlarındaki fabrikasında ise 360’tan fazla kişi çalışıyor. Reuters’a konuşan marka sözcüsü “1000 kişiyle sözleşme yenilemesi gerçekleştirmeyeceğiz” dedi.

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Markanın dizel motorlu otomobil satışlarının azalmasından dolayı satışları yüzde 26 oranında azaldı. İngiltere’deki satışlarının yüzde 90’ının oluşturan dizel motorlu araç satışları, dünya genelindeki satışların ise yüzde 45’ini oluşturuyor.

Son güncelleme: android-time 14:4817.04.2018
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