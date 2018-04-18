Dizel satışlarının düşmesi çalışanları işinden etti!

İngiltere’deki 1.7 milyon aracın üçte birini Jaguar Land Rover markalarındaki otomobiller oluşturuyor. Markanın Castle Town yakınlarındaki fabrikasında ise 360’tan fazla kişi çalışıyor. Reuters’a konuşan marka sözcüsü “1000 kişiyle sözleşme yenilemesi gerçekleştirmeyeceğiz” dedi.
Markanın dizel motorlu otomobil satışlarının azalmasından dolayı satışları yüzde 26 oranında azaldı. İngiltere’deki satışlarının yüzde 90’ının oluşturan dizel motorlu araç satışları, dünya genelindeki satışların ise yüzde 45’ini oluşturuyor.