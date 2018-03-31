DNA’nıza göre aracınız Lexus’tan!

Lexus ve 23andMe'nin ortaklaşa geliştirdiği bu sistem sayesinde Lexus'tan otomobil alırken DNA kodlarınıza göre aracınızı kişiselleştirebileceksiniz.

Genetik araştırma şirketi 23andMe ile yapılan ortak çalışmayla Lexus, araç kişiselleştirme konusunda en ileri teknolojiyi kullanıcısına sunmaya hazırlanıyor. “Genetik Analiz” bir araç seçerken sürücünün tüm ihtiyaçlarını dikkate alan inovatif bir satın alma deneyimi olarak ön plana çıkıyor.

Lexus bu hizmeti yarından itibaren bayilerinde sunmaya başlayacak. DNA’nızın incelenip otomobilinizi de bu incelemeye göre tasarlamaları, araç üzerindeki donanım ve ihtiyaç seçeneklerinde yanılma payınızı neredeyse sıfıra indirmiş oluyor.

Bu yenilik, sürücünün DNA kodlarına göre tahminler yaparak hangi aracın kendisi için en uygun seçim olduğunu söylüyor. 23andMe şirketinin genetik tahminleri Lexus kullanıcısının yüzde 99.99967 oranla DNA’sına en uygun renk, tasarım, donanım, klima ve ses sistemi ayarlarıyla aracını almasını sağlıyor.

Genetik Analiz konusu ise sadece 10 dakika sürüyor ve hiçbir imza veya soru gerektirmiyor. Lexus, sadece tükürük örneğinizi alıyor ve bunu test için 23andMe şirketine gönderiyor. 48 saat içerisinde müşteriyle en uyumlu araç, müşterinin istediği yere ulaştırılıyor. Hatta sürücü, aracı kullanmak için anahtara bile ihtiyaç duymuyor çünkü direksiyonda DNA sensörüyle çalışan bir sistem bulunuyor.