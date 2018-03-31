Doblo’nun en güçlüsü!

Fiat'ın hafif ticari aracı olan Doblo, yeni nesil dizel motoruyla satışa sunuldu! Yakından tanıtığımız bu dizel ünitenin sınıfının en güçlüsü olduğunu da belirtelim!

Fiat Doblo, rüştünü birçok Fiat modelinde ispatlamış Euro 6 normlarını karşılayan yeni 1,6 litrelik turbo beslemeli dizel Multijet motor, 120 beygir güç ve 320 Nm tork değerleriyle sınıfının en güçlü modeli ünvanının sahibi oluyor. 100 km’de ortalama 5,2 litrelik yakıt tüketim değeriyle; güçlü olduğu kadar aynı zamanda ekonomik olan Fiat Doblo; konfor, teknoloji ve güvenlik özellikleriyle binek otomobillerle arasındaki farkı kapatıyor.

Yeni 120 beygirlik dizel motorlu Fiat Doblo Ailesi'nde; ABS, EBD, sürücü ve yolcu ön hava yastığı, yan hava yastıkları, yokuş kalkış desteği, ESP, ESC, ASR, MSC, ısıtmalı ön koltuklar, deri direksiyon ve vites topuzu, hız sabitleme, otomatik iklimlendirme kontrollü klima, 5 inç boyutunda dokunmatik ekranli Uconnect multi medya sistemi, navigasyon, Bluetooth, USB ve AUX bağlantılı müzik sistemi gibi önemli teknoloji, güvenlik ve konfor donanımları sunuluyor. Cargo Standart, Cargo Maxi, Cargo Maxi XL, Maxi Frigo ve Combi Standart ve Combi Maxi gövde seçenekleri ile üretilen Fiat Doblo Ailesi, 63 bin 700 TL'den başlayan fiyatlarla satışta.