Doblo’ya duble donanım

Kısa süre önce 1.6 litrelik turbo beslemeli 120 HP’lik Multijet dizel motor ve 1.4 litrelik 95 HP’lik benzinli Fire motorlu versiyonlarıyla pazardaki yerini alan Doblo; Temmuz ayı itibarıyla yenilenen “Premio Plus” donanım seviyesi sayesinde rakiplerinden ayrışacak!

Tofaş Fabrikası'nda üretilen; Fiat Professional Ailesi'nin tecrübeli üyesi Doblo’da yenilik var. Temmuz ayı itibarıyla, Doblo'nun tüm motor seçeneklerinde tercih edilebilecek; yenilenen “Premium Plus” donanım seviyesinde geri görüş kamerası artık standart olarak yer alıyor. Fiat Doblo'nun “Premio Plus” donanım seviyesinde standart olarak yer alan geri görüş kamerası, Doblo Combi'nin “Premio” donanım paketinde sadece 1.000 TL'ye opsiyon olarak satın alınabiliyor.

Ayrıca, Doblo Cargo'nun 3 bin 500 TL'ye alınabilen Lux Teknoloji Paketi'nde sunulan deri direksiyon simidi, vites topuzu, el freni körüğü, 5 inçlik dokunmatik multimedya sistemi, Türkiye haritalı Uconnect navigasyon donanımlarına arka park sensörü ve geri görüş kamerası da dahil oluyor.

Fiat Doblo Ailesi'nde sunulan ABS, EBD, sürücü ve yolcu ön hava yastığı, yan hava yastıkları, yokuş kalkış desteği, ESP, ESC, ASR, MSC, ısıtmalı ön koltuklar, deri direksiyon ve vites topuzu, hız sabitleme, otomatik iklimlendirme kontrollü klima, 5 inç boyutunda dokunmatik ekranli Uconnect multi medya sistemi, navigasyon, Bluetooth, USB ve AUX bağlantılı müzik sistemi gibi önemli teknoloji, güvenlik ve konfor donanımlarını da unutmamak da fayda var.