DS 7 Crossback Türkiye’de!

Markaya yeniden hayat verme vizyonu tutkusuyla üretilen DS 7 Crossback, gövde orantıları, zarif tasarımı ve bünyesinde barındırdığı teknolojilerlepremium SUV pazarındaki yerini aldı.

DS 7 Crossback, DS markasına has sadece DS Store konseptiyle ve dijital olarak da müşterilere ulaşmayı hedefleyen sanal gerçeklikle modellerini oluşturabilecekleri , yenilikçi, bir yöntem aracılığıyla pazarlanıyor. Marka bunun için alışagelmiş satış noktaları yerine DS Virtual Vision konseptiyle başlayan sanal yaklaşımını uzun yıllar devam ettirecek lüks mağazalarını satış noktası olarak kullanacak.

DS, ‘Only You' programı kapsamında; kiralama seçeneği ile ürün gamını yakından tanıma imkanı sunan DS Rent veya farklı hizmet çözümleri sunan MyDS uygulaması da dahil olmak üzere geniş bir hizmet yelpazesi de sunuyor. DS 7 Crossback baştan aşağı DS tarafından tasarlanan tamamen yeni bir model. Sadece yeni bir dinamizm yaklaşımı sergilemekle kalmayan DS 7 Crossback aynı zamanda stil, konfor ve teknoloji bakımından da tamamen yeni. DS Automobiles, Fransız lüks dünyasının en son ve en yeni temsilcisi. DS Automobiles'in yeni amiral gemisi DS 7 Crossback Avrupa ve Çin'de üretiliyor ve markanın faal olduğu tüm pazarlarda satışa sunulacak.

Marka, DS 7 Crossback’in gövde tasarımının çizimlerine geçmeden önce gelecek modelin temellerini oluşturdu. Seçilen platformun faydalarını en üst seviyeye taşımak ve yeni modele güçlü bir tasarım kazandıracak olan gövde orantılarını belirlemek üzere tasarım ekipleriyle mühendislik birimi yakın işbirliği içinde çalıştı. Kağıt üzerindeki çizimlerin ardından dijital ortama aktarılan proje’nin A'dan Z'ye tüm aşamaları adım adım DS bünyesinde şekillendirildi.

Boyutları 4.57 metre uzunluk, 1.89 metre genişlik ve 1.62 metre yükseklik olan otomobilin ilk prototipleri 2016 yılının Haziran ayında üretim bandından inmeye başladı. 2017 Cenevre Otomobil Fuarında ilk kez sergilenen araç gerek tasarımı ve gerekse de nitelikleriyle kamuoyunun onayını aldı.

DS Divine konseptinden esinlenen ön yüz tasarımı marka kimliğine uygun, aynı zamanda statü, estetik ve ileri teknoloji gibi kavramları çağrıştıran bir algıya sahip. Örneğin DS Active LED Vision ön farlar sadece modelin avangart ruhunu ön plana çıkartıyor, aynı zamanda güvenlik ve konforu da destekliyor.

Sektördeki bu yüksek teknoloji ürünlü çözüm, DS 7 Crossback'i rakiplerinden ayırıyor. Birbirinin üzerine geçerek tek parça bir görünüm oluşturan parlak stop lambaları da ayırt edici karakteristik tasarım detaylarından biri. SUV'lara görünümü 20 inçlik jantlar, arttırılmış iz genişliği ve uzun motor kaputu gibi ayrıntılarla desteklenmiş. Keskin hatlar ve akıcı çizgiler ise segmentteki diğer SUV'lardan farklı, dinamik ve kalite algısı yüksek bir görünümü beraberinde getiriyor. Bütün bu özelliklerle yeni DS 7 Crossback otomobil tasarımında tamamen yeni bir yaklaşım ortaya koyuyor. Otomobilin hatlarını ön plana çıkartan renkler, seçimlerinden yaşama alanında tercih edilen malzeme kalitesi ve işçiliğe gösterilen özen DS'in yeni SUV müşterilerine her yönüyle kalite algısı yüksek bir ürün sunma hedefini yansıtıyor.

DS 7 Crossback, Inspiration DS Bastille, Inspiration DS Performance Line, Inspiration DS Rivoli, Inspiration DS Opéra ve 2019 yılında devreye alınacak olan E-Tense 4X4 plug-in hybrid versiyonuyla birlikte lanse edilecek olan Inspiration DS Faubourg olmak üzere beş farklı donanım paketiyle satışa sunulacak.

DS 7 Crossback'in kapısını açan sürücü büyük bir özenle şekillendirilen kaliteli bir kokpitle karşılanıyor. Donanım seviyesine bağlı olarak ister manuel olsun, isterse de elektrik kumandalı ideal sürüş pozisyonu rahatlıkla ayarlanabiliyor. Tüm donanım paketlerinde sunulan anahtarsız çalıştırma özelliği kullanım konforunu destekliyor. DS 7 Crossback Türkiye'de 1.6 Puretech 225 hp, EAT8 tam otomatik şanzımanla satışa sunuluyor.

Benzersiz sürüş deneyimini sunmak üzere DS 7 Crossback'te PSA Grubu'nun farklı modellerinde de kullanılan ve üstün yol tutuş ile yol konforunu harmanlayan EMP2 platformu devreye giriyor. Platform ve platforma bağlı yürüyen aksam elemanlarıyla süspansiyon geometrisi DS markasının karakterine uygun olarak yeniden ayarlandı. Örneğin yol konforunu arttırmak üzere esnek arka bağlantılar yerini çok kollu bir sisteme bıraktı. Dingil mesafesini 5,5 cm arttıran DS mühendisleri ayrıca ön aks yapısını da yeniden tasarlayarak iz genişliğini arttırdılar. DS 7 Crossback bu platformu bu konfigürasyonla grup bünyesinde kullanan ilk otomobil olmasıyla öne çıkıyor.

DS 7 Crossback E-Tense 4X4, DS 7 Crossback'in plug-in hybrid versiyonunu oluşturuyor ve 2019 yılında satışa sunulacak. Hibrit sistemde 200 HP güç üreten 1,6 litre hacimli turbo benzinli motoru biri önde ve diğeri arkada olmak üzere iki adet 80 kW gücünde elektrik motoru destekliyor. Böylece ortaya toplam 300 HP sistem gücüne ulaşıyor.

Yüksek güç ve tork üretimi sayesinde sınıfının en iyi 0-100 km/s hızlanma değerine imza atan ve 220 km/s maksimum hıza ulaşabilen DS 7 Crossback E-Tense 4X4 aynı zamanda 50 km (WLTP normuna göre) elektrik menzili ile sıfır emisyonlu günlük kullanımı destekleyerek ortalama 40g/km CO2 emisyon salınımı gerçekleştiriyor.

DS 7 Crossback, DS Store İstanbul’da 255 bin 500 tl’den siparişe açıldı…