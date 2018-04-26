DS markasının 2035 yılı hedefi!

DS markası çalışanlarına geleceğin otomobilinin neye benzeyeceğini hayal etmelerini istedi. İşte sonuç : DS X E-TENSE 2035...

Hızla değişen günümüz otomobil endüstrisinde DS Automobiles çalışanları, içlerindeki otomobil tutkusuyla belirlenen kriterleri harmanlayarak rüyalarındaki geleceğin otomobilini hayata geçiriyorlar. Söz konusu tutkulu yolculuğun meyvesi olarak ise DS X E-TENSE hayat buluyor.

DS Automobiles çalışanlarının 2035 vizyonu günümüz otomobil yaklaşımlarından çok daha farklı. DS tasarımcıları ileri teknolojiyle yenilikçi form ve çizgileri harmanlıyor. DS tasarımcılarının vizyonu; olağanın dışına çıkmayı seven, yeniliğe açık ve yeni şeyleri deneyimlemeyi seven kullanıcılara hitap ediyor ve Fransız lüksünün geleceğine yön veriyor.

Kokpite, karbon fiber/deri karışımı bir kaplamaya sahip olan bir kapı üzerinden erişiliyor. Sürücüyü tek koltuklu piramit tarzında bir ortam karşılıyor. Söz konusu mimari kadar sürücü koltuğunun formu da motorsporlarından çağrışım yaparken, bu mimari aynı zamanda aracın ağırlık merkezinin alçalmasına yardımcı oluyor.

Deri, ahşap ve metalin karışımından oluşan direksiyon simidi sürücünün otomobille bütünleşmesi noktasında önemli bir sorumluluk üstleniyor. Millenium Blue ve Navy Blue olmak üzere iki tonlu deri kaplamayı ‘DS’ logosu ve dikişler tamamlıyor. Direksiyon simidi kadar pedallar da tasarımcıların detaylara gösterdikleri hassasiyetten nasibini alıyor.

DS X E-TENSE'nin asimetrik mimarisi, sol ve sağ tarafta farklı ortamları beraberinde getiriyor. Uygulanan asimetrik tasarım sürücü ve yolcuya farklı bir deneyim sunarken, masaj özelliğine sahip havalandırmalı koltuklar farklı bir konfor formunda.

Saydam elektrokrom cam zemin yolun bir görünümünü sağlarken, kabin içini kaplayan deri, ahşap ve metal karışımı yüzeyler kalite algısını arttırıyor ve lüks hissini tamamlıyor. Lacivert ve zengin kırmızı tonların birleşimi araca giren ışığı yumuşatırken, zarif ve akıcı çizgilerin hakim olduğu kokpitte göstergeler yerini tablet tipi ekranlara bırakıyor.

Ön tekerleklerin içinde konumlandırılan iki adet elektrik motoru sayesinde tamamen elektrikli olan DS X E-TENSE toplamda 400 kW (500 HP) güç üretiyor. DS’in Formula E programının arkasındaki teknik ekip olan DS Performance tarafından geliştirilen süspansiyon ayarlarının da devreye girdiği ‘pist’ modunda bu değer 1.000 kW (1.360 HP) güce ulaşıyor. Karbon fiber şasi yenilikçi bir yay ve torsiyon çubuklu süspansiyon sistemi üzerinde otururken, çekiş, güç aktarımı veya fren gibi yol tutuş dinamikleri, performansı yol şartlarına uyarlamak üzere tasarlanan gelişmiş bir aktif sistem tarafından kontrol ediliyor.