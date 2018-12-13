Dunlop’tan yeni kış lastiği!

Tüm sürücüler için hayati önem taşıyan kış lastikleri, İç İşleri Bakanlığı’nın kış aylarında trafik kazalarını asgari düzeye indirmek amacıyla ‘Kış Genelgesi’ uyarınca, 1 Aralık – 1 Nisan tarihleri arasında zorunlu tutuluyor. Dunlop, zorlu kış şartlarında en yüksek konforu sağlamak için geliştirdiği SP Winter Sport500 desenini tüketicilerin kullanımına sunuyor!

Dunlop teknolojileri ile Türkiye kış koşullarına özel olarak üretilen SP Winter Sport500, kış şartlarında yaşanan en büyük handikap olan ıslak ya da karlı asfalt zeminde uzun fren mesafesi ve kayma olumsuzluklarını minimum seviyeye indirmek için geliştirildi. 4D Nano™ teknolojisi ile geliştirilen bileşen sayesinde kış lastiklerine üstün yol tutuşunun sağladığı konforun yanı sıra, bu teknolojinin özelliği olan kuru zeminde uzun ömürlü kullanım da maksimum seviyeye çıkarıldı.

SP Winter Sport500'ü diğer lastiklerden ayrılan bir önemli özelliği ise, sırt deseninde birbirine kenetli geniş oluk yapısının sağladığı etkili su tahliyesi sayesinde sürücü için daha kısa fren mesafesi ve kış şartlarında güvenli sürüş deneyimi sunması.