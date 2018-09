Dünya Motokros Şampiyonası’nın Türkiye ayağı 1.8 milyar izleyiciye ulaştı

1-2 Eylül’de Afyonkarahisar ‘Dünya Motokros Şampiyonası’’na ev sahipliği yaptı! 25.800 ziyaretçiyi ağırlayan dev organizasyonu tüm dünyadan 1,8 milyar kişi izledi!

Dünya Motokros Şampiyonası'nda (MXGP) sezonun 18. Ayak yarışı 1-2 Eylül tarihlerinde Türkiye'de gerçekleşti ! Dünyanın en iyi motorkrosçularının yarıştığı etkinlik, Afyon Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleşti. Pist ve organizasyon Uluslararası Motosiklet Federasyonu'ndan tam not aldı!

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası ve Afyon Motosiklet Festivali 25.800 sporseveri ağırladı. Şampiyona; CBS Sports ile Amerika ve Kanada'da, Avrupa'da Eurosport'ta, Belçika'da Play Sports1'de, İtalya'da Rai Sports'ta, Hollanda'da Nos TV'de, Portekiz'de Sport TV'de, Asya kıtasında Fox Sports ile Çin'de Star Sports kanallarında canlı yayınlandı ve yaklaşık 1.8 milyar izleyiciye ulaştı!

Uluslararası Motosiklet Federasyonu'nun (FIM) en önemli organizasyonları arasında yer alan Dünya Motokros Şampiyonası'nda 80 pilot, dünyaca ünlü markalar ve takımları adına mücadele verdi.

FIM AVRUPA BAŞKANI SRB: HERŞEY MÜKEMMELDİ

Afyonkarahisar yarışı organizasyonu ve hazırlanan pist ile sağlanan imkanlar Uluslararası Motosiklet Federasyonu'ndan (FIM) tam not aldı. FIM Avrupa Başkanı Wolfgang Srb, Türkiye'nin organizasyona mükemmel ev sahipliği yaptığını vurgularken, “Afyonkarahisar Avrupa'da ve dünyada örneğini görmediğimiz bir pistle bizi kucakladı. Organizasyon çok mükemmeldi. Eleştirilecek, seneye daha iyisini istiyoruz diyebileceğimiz bir şey bırakmadınız bize” diye konuşurken, milli sporcu Kenan Sofuoğlu'da yurt dışında gördüğü bütün imkanlardan daha fazlasının Türkiye'de sağlanmış olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kenan Sofuoğlu, “Tüm yetkililerle konuşma fırsatı buldum. Her şeyin mükemmel olduğunu söylediler. Dünyada mükemmel dediğimiz her şeyi yapabildik ve tam not aldık” dedi.

ZAFER HOLLANDALI HERLINGS'İN

MXGP kategorisinde Hollandalı sporcu Jeffery Herlings birinci, Slovenyalı Tim Gajser ikinci, Belçikalı Clement Desalle üçüncülüğü elde etti. Bu kategoride Batuhan Demiryol 19’uncu, Galip Alp Baysan 20’inci, Şakir Şenkalaycı 21’inciliğe yerleşti.

MX2 kategorisinde ABD’li Thomas Covington birinci, Letonyalı Pauls Jonass ikinci , Danimarkalı Thomas Kjer Olsen üçüncü olurken, Türk sporculardan Mustafa Çetin 20’inci, Yasin Karaböce 21’inci, Furkan Valimaki 22’inci, Emircan Şenkalaycı ise 23’üncü sırada yer aldı.