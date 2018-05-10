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Dünyada en nadir bulunan otomobiller

Otomobil severlerin en çok istediği şeylerden biridir, sahibi olduğu aracın nadir bulunması. Bu sayede diğer kullanıcılardan kolayca ayrılabilirler... Çoğu kişiye 'delilik' gelse de gönülden bu işi sevenler için baştada belirttiğim gibi çok önemlidir. Bu mantıktan yola çıkarak sizlere dünyada en nadir bulunan otomobillerden bir derleme yaptık!

Fatih TAN
android-time 12:43 10 Mayıs 2018
Haberler Otomotiv
Dünyada en nadir bulunan otomobiller
Otomobil severlerin en çok istediği şeylerden biridir, sahibi olduğu aracın nadir bulunması. Bu sayede diğer kullanıcılardan kolayca ayrılabilirler... Çoğu kişiye 'delilik' gelse de gönülden bu işi sevenler için baştada belirttiğim gibi çok önemlidir. Bu mantıktan yola çıkarak sizlere dünyada en nadir bulunan otomobillerden bir derleme yaptık!

1- Packard Panther 1954 (yaklaşık 800 bin dolar)

packard-panther-1954-kopya

2- Mercedes-Benz Gullwing 1957-1963 (yaklaşık 1.5 milyon dolar)

mercedes-benz-gullwing-kopya

3- Tucker 1948 (yaklaşık 1.2 milyon dolar)- 51 adet üretildi

tucker-1948-kopya

4- Talbot Lago Grand Sport 1950 (yaklaşık 12 milyon dolar)- 12 adet üretildi

talbot-lago-grand-sport-kopya

5- Porsche 916 1970 (yaklaşık 3 milyon dolar)- 11 adet üretildi

porsche-916-kopya

6- Aston Martin Bulldog (1.3 milyon dolar)- 1 adet üretildi

aston-martin-bulldog-kopya

7- Ferrari 250 GT Spyder (10 milyon dolar)- 1 adet üretildi

ferrari-250-gt-spyder-kopya

8- McLaren Mercedes SLR Stirling Moss 2010 (yaklaşık 2.9 milyon dolar)- 75 adet üretildi

mclaren-mercedes-slr-stirling-moss-kopya

9- Mercedes CLK-GTR Roadster 1997 (yaklaşık 2.7 milyon dolar)- 35 adet üretildi

mercedes-clk-gtr-roadster-kopya

10- Hennessey Venom GT 2011 (yaklaşık 1.2 milyon dolar)- 24 adet üretildi

hennessey-venom-gt-kopya

11- Pagani Huayra 2011 (yaklaşık 1.2 milyon dolar)- 100 adet üretildi

pagani-huayra-kopya

12- Lamborghini Sesto Elemento 2012 (yaklaşık 4.5 milyon dolar)- 20 adet üretildi

lamborghini-sesto-elemento-kopya

13- Lykan HyperSport 2012 (yaklaşık 3.4 milyon dolar)- 7 adet üretildi

lykan-hypersport-kopya

14- McLaren F1 1993 (yaklaşık 15 milyon dolar)- 64 adet üretildi

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Son güncelleme: android-time 12:4510.05.2018
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