Dünyada en nadir bulunan otomobiller

1- Packard Panther 1954 (yaklaşık 800 bin dolar)
2- Mercedes-Benz Gullwing 1957-1963 (yaklaşık 1.5 milyon dolar)
3- Tucker 1948 (yaklaşık 1.2 milyon dolar)- 51 adet üretildi
4- Talbot Lago Grand Sport 1950 (yaklaşık 12 milyon dolar)- 12 adet üretildi
5- Porsche 916 1970 (yaklaşık 3 milyon dolar)- 11 adet üretildi
6- Aston Martin Bulldog (1.3 milyon dolar)- 1 adet üretildi
7- Ferrari 250 GT Spyder (10 milyon dolar)- 1 adet üretildi
8- McLaren Mercedes SLR Stirling Moss 2010 (yaklaşık 2.9 milyon dolar)- 75 adet üretildi
9- Mercedes CLK-GTR Roadster 1997 (yaklaşık 2.7 milyon dolar)- 35 adet üretildi
10- Hennessey Venom GT 2011 (yaklaşık 1.2 milyon dolar)- 24 adet üretildi
11- Pagani Huayra 2011 (yaklaşık 1.2 milyon dolar)- 100 adet üretildi
12- Lamborghini Sesto Elemento 2012 (yaklaşık 4.5 milyon dolar)- 20 adet üretildi
13- Lykan HyperSport 2012 (yaklaşık 3.4 milyon dolar)- 7 adet üretildi
14- McLaren F1 1993 (yaklaşık 15 milyon dolar)- 64 adet üretildi