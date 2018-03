Dünyada Yılın Otomobilleri ödülleri New York Otomobil Fuarı’nda sahiplerini buldu!

Her yıl New York Otomobil Fuarı'nın açıldığı gün sahiplerini bulan "Dünyada Yılın Otomobilleri Ödülleri" dün açıklandı.

Kuzey Amerika’nın en önemli otomobil organizasyonlarından biri olan New York Auto Show, her yıl olduğu gibi bu yıl da “World Car Awards” yarışmasına ev sahipliği yaptı! Dünya çapında 80’den fazla otomotiv gazetecisi ve editörün oylarıyla sahiplerini bulan bu ödüller, 2004 yılından beri her yıl veriliyor. Ödüller, rekabet eden her otomobil modeli için aynı koşullarda ve objektif olarak oluşturulan kısıtlarla puanlandırılıyor. Cenevre Otomobil Fuarı’nda verilen “Car Of The Year” ödüllerine göre de kategorileri farklı.

İşte bu yılın ödül sahipleri

1- Dünyada Yılın Otomobili : Volvo XC60

2- Dünyada Yılın Lüks Otomobili : Audi A8

3- Dünyada Yılın Performans Otomobili : BMW M5

4- Dünyada Yılın Otomobil Tasarımı : Range Rover Velar

5- Dünyada Yılın Çevreci Otomobili : Nissan Leaf

6- Dünyada Yılın Şehir Otomobili : Volkswagen Polo