Dünyada Yılın Otomobilleri ödülleri New York Otomobil Fuarı’nda sahiplerini buldu!

Kuzey Amerika’nın en önemli otomobil organizasyonlarından biri olan New York Auto Show, her yıl olduğu gibi bu yıl da “World Car Awards” yarışmasına ev sahipliği yaptı! Dünya çapında 80’den fazla otomotiv gazetecisi ve editörün oylarıyla sahiplerini bulan bu ödüller, 2004 yılından beri her yıl veriliyor. Ödüller, rekabet eden her otomobil modeli için aynı koşullarda ve objektif olarak oluşturulan kısıtlarla puanlandırılıyor. Cenevre Otomobil Fuarı’nda verilen “Car Of The Year” ödüllerine göre de kategorileri farklı.