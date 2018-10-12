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Dünya’nın en değerli otomotiv markası oldu!

Toyota, Interbrand Marka Danışmanlığı Ajansı tarafından gerçekleştirilen "Dünyanın En Değerli Markaları” araştırmasının otomobil kategorisinde zirvedeki yerini korudu.

Sozcu.com.tr
android-time 14:53 12 Ekim 2018
Haberler Otomotiv
Dünya’nın en değerli otomotiv markası oldu!
Toyota, Interbrand Marka Danışmanlığı Ajansı tarafından gerçekleştirilen "Dünyanın En Değerli Markaları” araştırmasının otomobil kategorisinde zirvedeki yerini korudu.

Toyota, Interbrand’in her yıl gerçekleştirdiği “Dünyanın En Değerli Markaları” araştırmasında bir kez daha otomotiv kategorisinde zirvede yer almayı sürdürüyor. Global alanda tüm markalar arasında yedinci sırada yer alan Toyota, sadece bir otomobil markası değil bir mobilite şirketi olarak konumunu giderek güçlendirmeye de devam ediyor.

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“Dünyanın En Değerli Markaları” araştırmasında 2018 yılında da zirveyi kaptırmayan Toyota, otomobil endüstrisindeki kimliğini pekiştirirken marka değerini de bir önceki yıla göre yüzde 6 oranında artırmayı başardı. Toyota, herkes için hareket özgürlüğü sağlayan çözümler üreterek öne çıkarken, teknoloji konusunda da başarısını ortaya koyuyor. Interbrand tarafından yayınlanan rapora göre Toyota'nın marka değeri de 53 milyar 404 milyon dolara yükseldi.

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Son güncelleme: android-time 14:5412.10.2018
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