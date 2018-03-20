Dünyanın en hızlı güvenlik aracına merhaba deyin!

Son 20 yıldır Formula 1 organizasyonuna Safety Car yani güvenlik aracı tahsis eden Mercedes-Benz, bu yılda geleneği bozmayarak dünyanın en güçlü güvenlik aracını F1 için hazırladı. Bu arada bu zamana kadar üretilmiş en güçlü "Safety Car" olduğunu da belirtelim!

Karşınızda AMG GT S ile yer değiştiren AMG GT R Pace Car! Affalterbach’in spor otomobil tutkusuna adanmış olan, son zamanların en önemli Mercedes-Benz modellerinden biri. Bu otomobil yol versiyonunun da sahip olduğu 4 litrelik V8 ve çift turbo beslemeli bir üniteye sahip. Ekstra olarak da AMG mühendisleri tarafından biraz kurcalanmış…

Porsche 911’in en büyük rakibi olan GT R, 577 beygir güce sahip ve 0’dan 100 km/s hıza 3.5 saniye gibi inanılması güç bir sürede ulaşıyor. Bu güvenlik aracının da diğer Pace Car’lar gibi ekstra bir çok ekipmanı var. Çelik barları telsiz ve uydu bağlantıları, tepe lambası ve yeni güvenlik aracı logoları bunların en dikkat çekenleri.

Formula 1 güvenlik aracı sürücüsü Bernd Maylander, “Yeni şirket aracıma kavuşmayı dört gözle bekliyorum” demişti. ” AMG GT S’e göre daha güçlü ve dinamik olan yeni otomobil bir sınıf daha üstte olduğunu gösteriyor. Ayrıca güvenlik aracı konusunu çok fazla konuşmamak gerekiyor ama Formula 1 otomobillerinin önünde pistte olduğunuzda çok fazla ekipmana ihtiyacınız oluyor” dedi.

Bu hafta sonu yapılacak olan Melbourne grand prix’inde yeni güvenlik aracı yerini alacak. AMG GT R’a ek olarak AMG C63 S station wagon’da tıbbi araç olarak yardım edecek!