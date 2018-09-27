e-tron’un lastikleri : Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV

Audi, tamamen elektrikle çalışan ilk SUV aracı e-tron'un üretimine başladığını açıkladı. Goodyear, modern ve yenilikçi tasarımıyla öne çıkan bu yeni model için 265/45R21 ebatlı Eagle F1 Asymmetric 3 SUV lastiklerini tedarik ediyor.
Audi e-tron SUV için tercih edilen lastikler, Alman otomotiv firmasının kilometre performansıyla ilgili iddialı taleplerini karşılıyor. Elektrikli araçlar içten yanmalı motorlu araçlara göre daha yüksek torkla çalıştıkları için, elektrikli araçlardaki lastikler %25 oranda daha çok yıpranıyor, ancak Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV lastiklerinin yapısıyla, bu sorun ortadan kalkıyor.
Frenleme ve daha iyi yol tutuşu sunan Eagle F1 Asymmetric 3 SUV, Aktif Fren Teknolojisi (Active Braking Technology) sayesinde fren mesafesi ıslak ve kuru zeminde rakiplerine kıyasla 1,2 metre daha kısa fren mesafesi sergiliyor.
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