Eclipse Cross’a tasarım ödülü

Eclipse Cross SUV ve GT-PHEV Concept, The Chicago Athenaeum uzmanları tarafından GOOD DESIGN ödüllerine layık görüldü.

Markanın yeni tasarım dilinin beden bulmuş hali olan Eclips Cross, Mitsubishi’nin bu çizgisinin ne kadar başarılı olduğunu kazandığı ödülle taçlandırdı. GOOD DESIGN ödülleri, Tasarımda Mükemmeliyet ve Tasarımda İnovasyona verilen en eski ve en prestijli Global Ödül Programı olma özelliğini taşıyor. Chicago Athenaeum Mimari ve Tasarım Müzesi tarafından düzenlenen ödüller, çağdaş tasarım konusunda bilinci artırmayı ve hem ürünleri hem de tasarım ve imalatta sektör liderlerini onurlandırmayı hedefliyor.

“Harcadığımız yoğun emeğin böylesine prestijli bir kuruluş tarafından ödüllendirilmesi bizim için büyük bir onur,” diyen Mitsubishi Motors Tasarım Bölümü Başkan Yardımcısı Tsunehiro Kunimoto, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eclipse Cross, Güçlü ve Yaratıcı tasarım felsefemizi yansıtan tamamen yeni ilk otomobilimiz. Concept GT-PHEV ise, yeni nesil Mitsubishi SUV otomobillerde nasıl şekillendireceğinin ipuçlarını sunuyor.”

İlk olarak, 2016 yılındaki Paris Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkan MITSUBISHI GT-PHEV Concept, aynı zamanda MMC'nin gelişmiş ve tescilli elektrikli dört çeker kontrol teknolojileri ile birlikte Mitsubishi'nin en son tasarım dilini de sergiliyor.