Efsane isim hakkında şoke eden iddia

Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının CEO ve Başkanı Carlos Ghosn’un mali ihlallerden dolayı Japonya’da tutuklanacağı iddia edildi.

Reuters’ın Japon Ashai gazetesinden aktardığı habere göre Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının CEO’su Carlos Ghosn yüz milyonlarca dolarlık maaş ödemelerinde ‘usulsüzlük’ yapmakla suçlandı. 64 yaşındaki CEO’nun Japon polisi tarafından sorgulandığı bilgisi verilirken, kaynaklar Ghosn’un tutuklanabileceğini belirtiyor.

SÖZCÜLER KONUŞMADI

Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının sözcüleri konu hakkında sorulan soruları yanıtsız bırakırken, Tokyo Bölgesi Kamu Savcıları Ofisi yorum yapmayı reddetti.

NİSSAN’I İFLASTAN KURTARDI

1999 yılında Fransız Renault tarafından Japon otomobil üreticisi Nissan’ın başına getirilen Ghosn, 2001 yılından beri hem CEO’su hem de yönetim kurulu başkanı olarak markayı iflastan kurtarması ve yeniden inşa etmesiyle biliniyor. 2005 yılında Renault’un başkanı olan Carlos Ghosn, 2016 yılında ise Mitsubishi ile ortaklık yapılmasında da öncü olmuştu. Ghosn, Aralık 2016’dan beri Mitsubishi Motors’un da yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor.