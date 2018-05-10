Egea seni piste çağırıyor Malatya’da

Fiat Motor Sporları tarafından düzenlenen “Egea Seni Piste Çağırıyor” etkinliği devam ediyor. Mart ayından bu yana Düzce, Çanakkale, Kayseri ile Konya’da gerçekleştirilen aktivite, 12 Mayıs Cumartesi günü Malatyalılar ile buluşuyor.

Fiat Motor Sporları'nın geçen yıl devreye aldığı “Egea Seni Piste Çağırıyor” etkinliği, 2018 yılında da tam gaz devam ediyor. Türkiye'nin farklı illerinde çok sayıda otomobil tutkununu buluşturan etkinlik, bu kez de Malatya'ya geliyor. 12 Mayıs Cumartesi günü Mişmiş Park Fuar Alanı'nda gerçekleşecek aktivitede; hafta boyunca Fiat Bayii Ilıcak Otomotiv’e gelerek Egea ile test sürüşü yapan otomobil tutkunları kıyasıya rekabet edecek.

Fiat Motor Sporları takım pilotları Fatih Kara ve Yiğit Timur'un öncülüğündeki “Egea Seni Piste Çağırıyor” etkinliğine, geçerli ehliyet sahibi olan ve manuel vites otomobil kullanabilen tüm otomobil severler katılabilecek. Kullanıcılar aktivitede öncelikle güvenli otomobil kullanımının püf noktalarına dair eğitim alacak. Teorik eğitimi takiben, Fiat Egea Sedan'ın pist şartlarına özel olarak geliştirilen 1.6 litrelik turbo beslemeli 180 HP’lik versiyonunu deneyimleme fırsatı bulacak. Aktivite sonunda ilk üçe giren katılımcılar podyuma çıkarak, madalya ve sertifikalarını Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas, takım pilotları Fatih Kara ve Yiğit Timur ile Ilıcak Otomotiv yetkililerinden alacak.