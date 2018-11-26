Egea’ya yeni donanım paketi: Mirror!

Bursa'da üretilen ve Türkiye'nin en çok satan modellerinden biri olan Egea, yeni donanım paketiyle makyaj dedikodularına kısa bir ara vermişe benziyor. Mirror diye adlandırılan bu yeni donanım sayesinde otomobil dışarıdan krom detaylara içeriden ise yeni teknolojilere kavuştu.

Geride bıraktığımız hafta içi Fiat’ın Zincirlikuyu’daki ev sahipliğinde tanıştığımız Mirror donanımı yanında birden fazla teknolojik detay ve tasarım farklılığı getiriyor. İlk olarak İtalya'da 500 Ailesi'nde satışa sunulan Mirror serisi, şimdide Egea ailesiyle karşımıza çıkıyor. Bu donanım, standart donanımda Apple CarPlay uygulaması uyumluluğu bulunan Uconnect 7 inç dokunmatik ekran sistemi ile birlikte sunuluyor. Mirror serisinde ayrıca geri görüş kamerası da model ailesinde standart olarak bulunuyor.

Otomobilin gövdesinde ise yeni krom detaylar var. Cam çıtası, dikiz ayna kapakları, motor ızgarası, tamponlar bu krom detayları taşıyan parçalar. Yeni tasarımlı 17 inç boyutundaki jantlar da Egea Mirror’un diğer donanımlardan ayrılmasına sebep oluyor. Ayrıca bu donanımla birlikte renk yelpazesine dört yeni renk daha eklenmiş. En dikkat çekeni ise bence Toskana Yeşili. Fİat’ın Mirror paketi gelecek 2019 itibariyle 500 ve 500X’lerde de ülkemizde satın alınabilecek.

Türkiye'de 2019 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulacak Mirror donanım seviyesine sahip Fiat 500 ailesinin üyelerinde ise Egea modellerinde olduğu gibi Dinamik Mavi karoser rengi, krom ayna kapakları ve cam çıtaları, modele özel Mirror rozetleri ve mavi tonlu iç mekana yer veriliyor. Mirror donanım paketli Egea’ların başlangıç fiyatı ise 77 bin 900 TL olacak!

Toplantıda konuşma yapan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç “Yollarla buluştuğu ilk günden bu yana başarılı sonuçlara imza atarak Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili olan Fiat Egea Ailesi, Mirror serisindeki taze teknolojileri ve yeni renk seçenekleriyle 2018 yılını tamamlayıp 2019 yılına dinamik bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Fiat Egea Mirror serisini takiben 500, 500X ve 500L Mirror da önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde satışa sunulacak ve aile tamamlanmış olacak” dedi.

Altan Aytaç, toplantıda bu yılın pazar beklentisinin ÖTV indirimi olmasaydı 550-560 bin olarak hesapladıklarını belirtti. İndirimler sonucunda ise bu rakamın 700-750 bin seviyelerinde olmasını beklediğini söyledi. Fiat olarak ÖTV’ye ek kredi faiz indirimi yaptıklarını da konuşmasına ekledi.