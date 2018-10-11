Ekim ayı kampanyaları hız kesmeden devam ediyor

Değişken kurlar, artan otomobil ve akaryakıt fiyatları bir de yüksek vergilerle birlikte otomotiv sektöründeki daralma otomobilde yüzde 23.95, hafif ticari araçlarda yüzde 33 oldu. Bu veriler sonucunda yenilenen ÖTV matrah düzenlemesi ve hurda teşviki sektörü hareketlendirmesi için devlet tarafından atılan birer adımdı. Şimdi ise markalar faizleri düşürerek, hurda teşvikine ek indirim yaparak pazara canlılık katmak istiyor. İşte otomotivdeki Ekim ayı kampanyaları...

Türkiye otomotiv pazarında Eylül ayında otomobil ve hafif ticari araç olarak toplam 23.028 adet otomobil satışıyla kapandı. Bu rakamlarda satış en son 2002 yılında olmuştu.Tüm markalar ve bayiler otomobil satışlarını hızlandırmak için kampanyalar düzenlerken pazarda bir artış olur mu gelecek aylarda göreceğiz. Çoğu marka kredi faizlerini sıfıra indirirken, bazı markalardaki indirimler 20 bin TL’yi buldu. İşte Ekim ayının markalara göre kampanyaları.

BMW

Alman marka 1 ve 3 Serilerinde ayrıca 520i modelinde ve son olarak da X1 modelindeki indirimlerle otomobil severlere satın alma kolaylığı sağlıyor!

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Citroen

C3, C-Elysée, Berlingo Combi, Berlingo Maxi Panelvan, Jumpy ve Jumper modellerinde 40.000 TL'ye 24 ay % 1,89 faiz fırsatı sunarken; C3 Aircross, Yeni C4 Cactus ve C4 Picasso modellerinde ise 50.000 TL'ye 24 ay % 1,89 faiz fırsatı sunuyor. Ayrıca tüm modellerde hurda teşviki de devam ediyor.

2018 model Citroën C3'ün fiyatı kredi kampanyasıyla 98.150 TL'den, hurda teşviki ile birlikte 90.150 TL'den başlıyor. Citroën'in Türkiye B-SUV pazarındaki ilk model olan Citroën C3 Aircross'un fiyatı kredi kampanyasıyla 141.000 TL'den, hurda teşviki ile birlikte 133.000 TL'den, C-Elysée'nin fiyatı kredi kampanyasıyla 89.000 TL'den, hurda teşviki ile birlikte 81.000 TL'den, Yeni Citroën C4 Cactus'ün fiyatı kredi kampanyasıyla 139.400 TL'den, hurda teşviki ile birlikte 131.400 TL'den, C4 Picasso'nun fiyatı kredi kampanyasıyla 185.650 TL'den, hurda teşviki ile birlikte 182.650 TL'den başlıyor.

Kredi kampanyası Citroën'in hafif ticari araçlarında da uygulanıyor. Geniş yan sürgülü kapısı ve asimetrik 180° açılabilir asimetrik arka yük kapısı sayesinde optimum bir yükleme hacmi sağlayan Berlingo Maxi Panelvan'ın fiyatı hurda teşviki ile birlikte 83.870 TL'den başlarken,Berlingo Combi'nin fiyatı kredi kampanyasıyla 96.500TL'den, hurda teşviki ile birlikte 86.500 TL'den başlıyor. Jumpy Panelvan'ın fiyatı kredi kampanyasıyla 127.650TL olurken hurda teşviki ile birlikte 123.533 TL oluyor. Jumpy Space'in fiyatı kredi kampanyasıyla 157.900 TL olurken hurda teşviki ile birlikte 147.900 TL oluyor. Jumpy Space Tourer'ın fiyatı kredi kampanyasıyla 167.500 TL olurken hurda teşviki ile birlikte 157.500 TL oluyor. Jumper Panelvan'ın fiyatı kredi kampanyasıyla 130.000 TL'den başlarken hurda teşviki ile birlikte 125.807 TL'den başlıyor.

Ford

Ford, tüm binek ve ticari araç modellerinde, “Her Şey Dahil Finans Paketi”nden yararlanacak müşterilerine, 45.000 TL peşinat ile 12 aya varan taksitli alımlarda, yüzde 0 faizli kredi kampanyasını devreye aldı.

Ford müşterilerini Ekim ayında ayrıca “Ford Options Fırsatı” kapsamında, Focus TrendX dizel ve benzinli manuel şanzıman ve EcoSport modellerinde tavsiye edilen perakende satış fiyatı üzerinden yüzde 11, diğer binek modellerde ise yüzde 9 indirim fırsatı bekliyor. Peşin alım yapacak Ford müşterilerine ise, Focus TrendX dizel ve benzinli manuel şanzıman yüzde 9, diğer binek modellerde ise yüzde 7 indirim sunuluyor. Devreye alınan kampanyalarla EcoSport modelinde, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı üzerinden 20.000 TL ye varan indirim fırsatı sunulmaktadır.

Ekim ayı boyunca Ford'un tüm ticari araç modellerinde ise peşin alımlarda yüzde 4 indirim sunuluyor. Transit Kamyonet ile Van ve Custom Van modellerinde, tavsiye edilen perakende satış fiyatı üzerinden sunulan yüzde 2 destekli “Kobi-Çiftçi Kampanyası” kapsamı, tüm ticari araç modellerini kapsayacak şekilde genişletildi. Ranger ve Connect modellerini tercih eden müşteriler için ise devam eden kampanyalara ek olarak tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı üzerinden 1.000 TL takas desteği kampanyası devreye alındı.

Kia

Tüm KIA modellerinde, Ekim ayına özel 20.000TL'ye 12 aya kadar %0 faiz fırsatı sunulurken, KIA'nın tüm dünyada en çok satan modeli Sportage ile C segmenti sedan temsilcisi Cerato'lara özel 50.000TL'ye 24 aya kadar %1.89 faiz fırsatı da tüketicileri bekliyor. KIA, sevilen modelleri Picanto, Rio, Niro, Soul, Yeni Stonic ve Bongo için de %0 faiz fırsatına ek olarak 40.000TL'ye 12 aya kadar %1,59 veya 60.000TL'ye 24 aya kadar %2,39 faiz fırsatları sunarak Ekim ayının avantajlarını artırıyor.

Isuzu

Türkiye'nin en yaygın ticari araç satış ve servis ağına sahip olan Anadolu Isuzu, ticari araç almak isteyen müşterilerine yılın en avantajlı faiz kampanyasını sunuyor. Kampanya kapsamında 80.000 TL'yi 18 ay vade ve %1,59 faiz oranı ile kullanarak araç satın almak mümkün.

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MINI

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Nissan

Nissan, Ekim ayı kampanyasıyla müşterilerine 70 bin TL'ye varan finansman desteğini %0 faiz imkanıyla sunuyor. 31 ekime kadar geçerli olacak kampanyasıyla araç sahibi olmak isteyenlere indirimli fiyat ve finansman desteği sağlıyor. Tüm modellerde faiz oranını “%0” olarak belirleyen Nissan, 70 bin TL'ye varan kredi tutarları için 15 aya varan vade imkanı sunuyor.

Qashqai, otomatik vites seçeneğinde 134 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken aynı zamanda 50 bin TL'ye sıfır faiz imkanıyla 14 ay vadeli finansman desteği ile alıcılarını bekliyor. Ayrıca Qashqai'nin Visia versiyonları 10” dokunmatik ekranlı multimedya sistemi hediyeli olarak sunuluyor. X-Trail ise %0 faizli ve 14 ay vadeli 70 bin TL finansman desteği ile satışta. Ayrıca, sınırlı sayıda Nissan X-Trail 1.6 Dizel Otomatik Platinum, bej iç döşeme seçeneği ile birlikte Ekim ayında 245 bin 900 TL fiyatıyla satışa sunuldu.

Juke'un sunroof'lu dizel versiyonu hurda teşvikiyle birlikte 106 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, 40 bin TL'ye varan ve 14 ay vadeli, %0 faizli finansman desteğiyle SUV sınıfına geçmek isteyenleri bekliyor. Ayrıca, tüm Juke'larda 8” dokunmatik ekranlı multimedya sistemi hediye.

Micra'da ise, otomatik vitesli versiyonlarda hurda teşvikli olarak 68 bin 950 TL'den başlayan fiyatlar ve 30 Bin TL için 14 ay %0 faiz fırsatıyla Nissan Yetkili Satıcıları'nda alıcılarını bekliyor. Navara, Ekim ayı boyunca 125 bin 900 TL'den başlayan fiyatlara ek olarak, 50 Bin TL için 15 ay %0 faiz avantajı ile satışta olacak.

Volvo

Volvo Car Turkey, V40, V40 Cross Country, S60, XC60, S90, XC90 ve V90 Cross Country modellerinde ekim ayına özel avantajlar sunuyor.

Ekim ayı boyunca sunulacak avantajlı kampanyalarda:

Hayatı ve yaşamı daha eğlenceli ve daha az stresli hale getirmek için tasarlanan XC90 25 bin TL'ye varan takas desteğihyle birlikte yüzde 0,99 özel faiz

oranı ile 24 ay vadeli 200 bin TL'ye varan finans desteği veriyor.

Sade tasarımı ve etkileyici siluetiyle şehrin ayrılmaz bir parçası olarak dikkati çeken Volvo V40 ve V40 Cross Country'ler 7 bin TL'ye varan takas desteği

veya yüzde 1,59 faiz oranıyla 12 ay vadeli 50 bin TL'ye varan finans desteğinin yanı sıra ÖTV indirimiyle sunuluyor.

Gelişmiş teknolojisi, farklı ruh halleri ve sürüş koşullarına uyum sağlayan S60 T3 Advance Elite paketi viraj aydınlatmalı Xenon farlar, sunroof, gerçek deri

döşeme, ısıtmalı ön koltuklar, elektrikli&hafızalı ön koltuklar, metalik renk, High Performance müzik sistemi, hız sabitleme, 17” alüminyum jantları kapsayan

donanımıyla ÖTV indirimiyle birlikte; 213.750 TL'den satışta olacak.

Volvo'nun lüks sedan kategorisinde tasarladığı modeli S90 ise 15.000 TL'ye varan takas desteği veya yüzde 1,59 özel faiz oranı ile 12 ay vadeli 120 bin TL'ye

varan finans desteği sağlıyor.

Çarpıcı tasarımı, iyi düşünülmüş eşya yerleri ve akıllı teknolojisiyle şehir hayatı için üretilen XC40 14 bin TL'ye varan takas desteği veya yüzde 1,59 özel

faiz oranı ile 12 ay vadeli 85 bin TL'ye varan finans desteğinin yanı sıra ÖTV indirimiyle sunuluyor.

Her türlü yol şartının üstesinden gelebilen XC60 15 bin TL'ye varan takas desteği veya yüzde 1,59 özel faiz oranı ile 12 ay vadeli 120 bin TL'ye varan finans

desteği sağlıyor.

Lüks, sade çizgileri ve etkileyici, her türlü yolda, her türlü havada gidebilme yetenekleriyle V90 Cross Country 15 bin TL'ye varan takas desteği veya yüzde

1,59 özel faiz oranı ile 12 ay vadeli 120 bin TL'ye varan finans desteğiyle Volvo tutkunlarıyla buluşuluyor.