Elektrikli otomobille 16.000 kilometre!

Nissan Leaf, çevre dostu seyahatin mümkün olduğunu göstermek amacıyla başlatılan #NoTraceExpedition projesi kapsamında Polonya’dan Japonya’ya 16 bin kilometre yol kat etti.

Avrupa’nın en çok satan elektrikli aracı yeni Nissan Leaf ile #NoTraceExpedition (#SıfırSeyahatİzi) kapsamında yola çıkan Polonyalı kutup kaşifi ve maceraperest Marek Kaminski, 16 bin kilometrelik yolculuğun ardından Japonya’ya ulaştı. Marek Kaminski'nin 60 gün süren çevre dostu gezisi Zakopane, Polonya'da başladı. Farklı sürüş koşullarında gerçekleşen zorlu yolculuk, iki kıta boyunca sırasıyla; Litvanya, Beyaz Rusya, Rusya, Moğolistan, Çin, Güney Kore ve Japonya olmak üzere 8 ülkeyi kapsadı.

Elektrikli otomobille sıfır emisyonlu seyahatin mümkün olduğunu gözler önüne seren #NoTraceExpedition yolculuğu, çevreye zarar vermeden dünyanın bir ucundan diğerine seyahat etmek isteyen gezginlere örnek teşkil ediyor.

İlk 16 bin kilometreden yılmayan Marek Kaminski, bir kez daha direksiyon başına geçerek aynı otomobille Tokyo’dan Polonya’ya dönüş yolculuğunu da tamamlayacak. Yüzde yüz elektrikli LEAF, Nissan Intelligent Mobility vizyonunun öncü modeli olarak öne çıkıyor. Nissan Leaf tamamen elektrikli güç ve aktarma organının heyecan uyandıran ivmelenme ve çevresel performans, dinamik bir dış tasarım ve gelişmiş sürüş destek teknolojilerini kullanıma sunuyor. Kapasitesi arttırılan 40 kilowatt saatlik bataryalar Avrupa'nın yeni WLTP emisyon standardına uygun olarak yapılan ölçümlerde karma sürüş döngüsünde 270 kilometre menzil sunuyor.