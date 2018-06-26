Elektrikli ve hibrit otomobillerde vergi düzenlemesi

Elektrikli ve hibrit otomobillerde enerji tasarrufu için kullanılan "invertör" ithalatına devletten vergi düzenlemesi geldi. Önceden yüzde 3.3 olan vergi, yeni düzenlemeyle yüzde 0.8 oldu!

Enerji tasarrufu sağlamak için birden fazla cihazda invertör kullanılır. İnvertör, devrelerdeki frekans ayarını düzenleyen cihazlar olarak da bilinir. Alternatif akımı doğru akıma, doğru akımı da alternatif akıma çeviren ve 3 fazlı çalışma sistemine sahip olan, gerilim ve frekansları düzgün bir şekilde ayarlayan tüm cihazlar invertördür. Biraz daha basit bir dilde anlatmamız gerekirse; invertörler 12V, 24V ve 48V doğru akıma sahip akü voltajını 230V alternatif akım 50 Hz voltajına çevirirler.

Konuyla ilgili Bakanlar kurulu kararı, 1 Temmuz’da yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete’de yayımlandı. Ekonomi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin ihracatında lokomotif görevi gören otomotiv sektörünün değişen teknolojinin etkileriyle elektrikli/hibrit araç alanlarında da gelişim gösterdiği belirtildi.

Türkiye’de motorlu kara taşıtları tarafından salınan karbon emisyonunun azaltıcı etkisini göz önünde bulundurulduğunda ülkenin elektrikli/hibrit araç piyasasının ekonomiye olumlu etkileri olacağının değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, bu kapsamda invertör ürününün, motorlu kara taşıtlarının imalinde kullanılmak kaydıyla gümrük vergisinin yüzde 0,8 olarak uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.

(AA)