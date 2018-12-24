En büyük bagaj hacmine sahip olan otomobiller!

Bagaj hacmi geniş olan otomobiller denildiği zaman aklımıza ilk olarak "station wagon" diye adlandırılan gövdeye sahip olan modeller geliyor. Ülkemizde pek popüler olmayan bu araçlar Amerika ve Avrupa pazarlarında bolca kullanılıyor. Özellikle ailelerin zor zamanlarında yardımına koşan bu otomobiller arasında bagaj hacmi en büyük olanlar hangileri hiç merak ettiniz mi? İşte dünden bugüne o modeller...

1- 1985 Mercedes-Benz S124 300E (1770 lt)

Aslına bakarsanız W124 diye geçen modelin station wagon(SW) versiyonu karşınızda duran. O zamanlardaki E serisi de diyebiliriz kendisine. 1985-1995 yılları arasında üretilen bu otomobilin bagaj hacmi 1770 litre’ye kadar maksimum olarak çıkabiliyor.

2- 2016 Mercedes-Benz E-Serisi (1820 lt)

En güncel E-Serisi’nin estate yani station wagon gövde tipli versiyonunu satın alırsanız eğer taşımanız gereken büyük kutuları rahatlıkla ve premium konforuyla taşıyabilirsiniz. Çünkü o maksimum olarak 1820 litre bagaj hacmini kullanıcısına sunuyor!

3- 1979 Peugeot 505 (1940 lt)

Fransız otomobil üreticisinin 504 modelinin daha geniş gövdeli versiyonudur. Otomobil standart sedan versiyonundan 25 cm daha uzun olduğundan dolayı toplamda kullanıcısına 1940 litre bagaj hacmi sunabiliyor.

4- 2015 Skoda Superb Combi (1950 lt)

Çek markanın en önemli modellerinden biri olan Superb’in aslında SW olmayan versiyonunun da bagaj hacmi oldukça iddialı, 1760 litre. Combi versiyonda ise durum biraz daha farklı, maksimum olarak 1950 litre bagaj hacmi kullanıcıya sunuyor.

5- 1990 Volvo 940 (2121 lt)

1990 yılında üretilen 900 serisi yeni 850 olarak piyasaya sunulmuştu. Köşeli tasarıma sahip olan otomobil tasarımının haricinde sunduğu bagaj hacmiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyordu, tam 2121 litre maksimum bagaj kapasitesini kullanıcısına sunan bir otomobil.

6- 1970 Cadillac Fleetwood (2559 lt)

Aslına bakarsanız o dönemde Cadillac SW otomobil üretilmiyordu. Ancak siz markanın sadık müşterilerindenseniz satın aldığınız Cadillac Fleetwood’u ya da seçtiğiniz otomobilinizi özel olarak markaya belirtiyordunuz ve sizin için sipariş üzerine bu otomobiller hazırlanıyordu. Fleetwood estate’nin bagaj hacmi ise oldukça iddialıydı tam 2559 litre!

7- 1991 Buick Roadmaster (2616 lt)

Roadmaster’ın hikayesi 1931 yılına kadar uzanıyor. Ancak geniş bagaj hacmi sevenler 1991-1996 yılında üretilen modelin etrafında yerlerini aldılar. Bu otomobilin bagaj hacmi, arka koltukları da yatırdığınızda tam 2616 litreye kadar çıkıyor!

8- 1970 Buick Estate Wagon (3001 lt)

General Motors’un 1940 ve 1990 yılları arasında ürettiği bir model olan Estate Wagon, o dönemin en popüler yük taşıyıcı otomobillerinden biriydi. Fotoğraftaki model ise 1970 yılında üretilenlerden biri ve bagaj kapağının daha yumuşak bir tasarıma sahip olması en dikkat çeken özelliklerinden biri. Otomobilin bagaj hacmi ise arka koltuklar yatınca 3001 litreye kadar ulaşıyor.

9- 1938 Citroen Traction Avant Commerciale (3150 lt)

Fransız üretici SW otomobil üretiminde her zaman öne çıkmıştır. Taction Avant Commerciale modeli de bunun en önemli ve ilk örneklerinden biri. Otomobilin tamamıyla açılan bagaj kapağı yükleme işini kolaylaştırırken sunduğu 3150 litre bagaj hacmiyle bir SW otomobilden çok ticari araç gibi…

10- 2018 Citroen Berlingo (4000 lt)

Auto Best ödülünü de kazanan modellerden biri olan Berlingo, ticari araç formunda olsa da artık bu imajdan sıyrılmış durumda. Aracın bagaj hacmi maksimum 4000 litreye kadar ulaşıyor ve tamamen açılan bagaj kapağı yükleme işini de oldukça kolaylaştırıyor!