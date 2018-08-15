Dört ayak üzerine düştü!

Amerika ile Çin arasında olan ithal otomobillere gümrük vergileri, Temmuz ayı satışlarına göre en çok Audi'ye ayaradı. Alman otomotiv devi Amerika'da üretim yapmadığı için ek vergilye karşılaşmadı ve Audi, Temmuz ayında Çin'de en çok satan marka oldu. Markanın satışları yüzde 3.8'lik artışla Mercedes-Benz'i ilk defa geride bıraktı. Audi'nin toplam satışları 53 bin 191 iken Mercedes'in 52 bin 616 olarak kaydedildi.

Audi’nin artan satış rakamlarında en büyük rolü orta ölçekli sedan modeli olan A4 oynadı. A4 sedan, Çin’de de üretildiği için 13 bin 985 adetlik satışla toplamın rakamın yüzde 33’ünü oluşturdu. BMW markasının satış rakamları ise Temmuz ayında yüzde 8.3 geriledi ve 44 bin 135 oldu.

İlk yedi ayın toplamında ise Audi, Mercedes’in arkasında ikinci sırada yer aldı. Toplam Audi satışları yüzde 17 artarak 359 bin 781 oldu. Mercedes ise 392 bin 780 adetlik satış adetine sahip. BMW ise toplam satış adedine göre yüzde 4 gerileme kaydetti ve 330 bin 671 oldu. Audi markası Çin’de geçen yılın en çok satan markası oldu.

Audi adına uygun vergiler!

Çin hükümetinin ithal otomobillere uyguladığı vergilerden en çok etkilenen iki marka Mercedes ve BMW oldu. Çünkü her iki markanın da üretimi Amerika’da olan ürünleri Çin pazarında talep görüyor. Bu modeller arasında BMW’nin X5 ve X6 modelleri varken Mercedes’in de GLE ve GLS modelleri yer alıyor. Audi’nin ise Amerika’da üretilip Çin’de satılan modeli yok.