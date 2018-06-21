En çok Mercedes-Benz etkilendi!

Amerika da üretilip Çin'e satılan otomobil markalarındaki kârlılık tehlikede! Sebebi de Amerika ve Çin hükumetleri arasındaki vergi savaşları!

Avrupa’nın en büyük üreticilerinden Daimler, Çin’ın Amerika’ya hatta Amerika’da üretilen mallara uyguladığı vergi tarifesinden dolayı araç satışlarının etkileneceği, karlılığının azalacağını duyurdu. Bu haberden sonra Daimler hissesi yüzde 4.1 düşerek 57.95 euro’ya geriledi. BMW ise yüzde 3.1’lik düşüş yaşarken Peugeot yüzde 1.7 oranında düştü. Çin’e satış yapan Volkswagen ise bu durumdan yüzde 2.3’lük düşüşle etkilendi. Son olarak FCA ise yüzde 2.1’lik düşüş yaşadı.

Amerika ile birlikte Çin’in de Amerika’dan gelen otomobillere uyguladığı vergiyi arttırması, özellikle Daimler’in kârlılığını doğrudan etkiledi. Her ne kadar Avrupa merkezli olsa da Amerika’da da otoobil üretiyor. Bu yılın ilk çeyreğinde Mercedes-Benz rekor satışa imza attı ve bu rekorda en büyük rol de markanın Amerika’da üretim Çin’e sattığı otomobiller oluyor.

ABD başkanı Trump’ın Çin’den yapılan ithalata karşı olan duruşundan sonra, Çin de Amerika’dan gelecek olan ithal ürünlere karşı yüzde 25’lik bir vergi koydu. Daimler’den yapılan açıklamada vergilendirme durumu kârlılık üzerindeki en belirleyici unsur olacak, yönünde.Bu durumdan dolayı otomotiv firmalarının bir çoğu büyük endişhe duymakta, bunun sebebiyse her marka sınırlarını aşan satışlara sahip…