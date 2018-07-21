En çok satan elektrikli otomobil hangisi?

Nissan Leaf, Avrupa’da yılın ilk 6 ayında en çok satan elektrikli otomobil oldu. Ocak-Haziran döneminde 18 bin adetten fazla satılan LEAF, üçüncü nesil versiyonuyla piyasaya çıktığı Ekim 2017’den bu yana Avrupa’da 37 bin adetin üzerinde sattı.

Leaf, 2018 yılının ilk yarısında Avrupa’nın en çok satan elektrikli aracı oldu. Ocak-Haziran 2018 tarihleri arasında 18 bin adedin üzerinde yeni Leaf satışı gerçekleşirken, satışa sunulduğu Ekim 2017 tarihinden bu yana 37 binin üzerinde Avrupalı, tercihini bu otomobilden yana kullandı. Nissan Leaf, 40 kw/saatlik bataryasıyla Avrupa'nın yeni WLTP emisyonları ve ekonomi standardına göre 270 kilometrelik menzil sunuyor.

Otomobilin en önemli özelliklerinden biri de hem Avrupa Yeni Otomobil Değerlendirme Programı EuroNCAP, hem de Japonya Yeni Otomobil Değerlendirme Programı tarafından 5 Yıldız almış olması. Otomobil “Nissan Intelligent Mobility” vizyonunun amiral gemisi olarak; enerji, sürüş ve sosyal hayatla entegrasyon konularında markanın öncü modeli konumunda.

Bu yılın ilk altı ayında Nissan Leaf’e olan yoğun talep, modelin dünyanın en çok satan elektrikli otomobili statüsünü daha da güçlendirdi. İlk olarak 2010 yılında piyasaya sürülen otomobil, o tarihten bu yana 340 binden fazla kişi tarafından satın alınırken, kısa bir süre önce de Avrupa'da 100 bin satış adedine ulaşmıştı.