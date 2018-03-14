En efsane M otomobilleri

BMW markasının modifiye edilmiş otomobillerinin üreticisi olan M markasının en sevilen, dikkat çeken ve önemli modellerini bir araya getirdik!

M markasına güzel bir giriş yapmak gerekirse, BMW markasının ürettiği standart otomobillerin modifiye edilmesinde görevli olan bir marka diyebiliriz. Bu modifikasyon sizinde tahmin ettiğiniz gibi pekte yüzeysel olmuyor. Otomobilin modeline göre gövde parçaları, yürüyen aksamı, yazılımı ve iç mekanı neredeyse tamamıyla değişip tam bir performans otomobili oluyor diyebiliriz.

Bu şirket 1972 yılında ilk önceleri BMW’nin yarış programı için kurulmuştu. Ancak değişen pazar istekleri ve yükselen performanslı otomobil ihtiyacına ayak uyduran marka kendisi ve geleceği için daha farklı alanlarda daha farklı ve ses getiren işlere imza attı.

Bu işleri yani bu modellerin en önemlileri ise aşağıdaki gibi…

10 – BMW M5 F10

2011-2016 yılları arasında üretilen F10 kodlu M5 4.4 litrelik V8 bir motora sahip. Bu motor 600 beygir güç ve 700 Nm tork üretiyor. Gerçi 575-600 beygir arası değişen desek daha iyi olur. Turbo beslemeli bir üniteye sahip olan F10 M5, üretildiği tarihteki en hızlı sedan otomobil olarak geçiyordu!

9 – BMW M5 Touring E61

2007-2010 yılları arasında üretilen E60 kodlu M5’in station wagon gövdeli versiyonu. Bu otomobil atmosferik V10 motora sahip. 507 beygir güç ve 520 Nm tork üreten bu motor 5.0 litre hacminde.

8 – BMW M635 CSi E24

1976-1989 yıllarında üretilen bu otomobil günümüzde görme ihtimalimizin yüksek olduğu 6 Serisi’nin ilk versiyonu. O dönem Grand Coupe olarak 4 kapılı bir versiyonu olmayan 6 Serisi’nin iki kapılı versiyonu oldukça iddialıydı. Son olarak M1 modelinden sonraki ikinci M otomobili olma özelliğine de sahiptir!

7 – BMW 1 Series M Coupe

2011-2012 yıllarında üretileni o dönemki 1 Serisi’nin Coupe gövdesine adapte edilen 3 litre sıralı 6 silindirli turbo motorlu, dışarıdan efsane kaslı gözüken otomobildir. 335 beygir güç ve 450 Nm tork üretiyor!

6 – BMW M3 E46

2000 – 2006 yılları arasında üretilen en efsanevi 3 Serisi kasalarından biridir, E46. Bu kasanın M otomobili de ayrı bir efsanedir. Atmosferik 6 silindirli 3.2 litrelik motoru 343 beygir güç ve 365 Nm tork üretiyor. SMG2 diye adlandırılan otomatik şanzımanla da satın alınabiliyordu.

5 – BMW M5 E28

1985-1987 yılları arasında üretilen ilk M5 otomobilidir. 1985 yılında Amsterdam Otomobil Fuarı’nda sergilenmiştir. 3.5 litrelik motoru sıralı 6 silindirliydi ve 5 ileri düz şanzımanla kombine edilmişti.

4 – BMW 3.0 CSL E9

1968-1975 yılları arasında üretilen 2 kapılı spor model. M30 kodlu sıralı 6 silindirli motora sahipti. Bu motorun 2.5, 2.8 ve 3.0 litrelik versiyonları vardı. Katıldığı yarışlarda büyük başarılara imza atmış olan bu otomobil BMW’nin şöhretine katkısı büyüktü.

3 – BMW M5 E39

1998-2003 yılları arasında üretilen otomobil atmosferik motorlu V8’e sahip. Bu motor 400 beygir güç üretiyor ve 6 ileri düz şanzımanla kombine edilmiş.

2 – BMW E30 M3

1986-1992 yılları arasında üretilen her BMW severin tanıdığı ve bildiği bir otomobil olan E30’un en hızlı versiyonu M3 idi. Hem üzeri açılabilir hem de coupe olarak satın alınabiliyordu. 2.3 litrelik ve 2.5 litrelik iki farklı motora sahipti. Sadece 5 ileri manuel şanzımanla satılıyordu.

1 – BMW M1

Bu otomobil BMW’nin 1971 ve 1981 yılları arasında ürettiği spor otomobiliydi. Giorgetto Giugiaro imzalı tasarımı,

o dönemki süper sporları andırıyordu. 3.5 litrelik 6 silindirli motora sahip olan otomobil M otomobillerinin birinci sırasında!