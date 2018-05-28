En iyi tasarıma sahip olan SUV : Range Rover Velar

2018 yılının "En İyi Tasarım" ödülüne sahip olan otomobili Range Rover Velar'ı İstanbul'da kullandık. Tasarımın haricinde sunduğu konfor ve sportifsürüş detayları da Velar'ın rakiplerinden kolayca ayrılmasına sebep oluyor.

Ünlü İngiliz SUV üreticis Land Rover’ın Range Rover markasına ait olan modeli Velar, ilk görüşte bence herkesi etkileyecek bir tasarıma ve duruşa sahip.

Aracın önde alıştığımız motor ızgarası, daha gergin ve yaygın biçimde tasarlanmış farları, yandan bakıldığında ise arkaya doğru alçalan tavan yapısı, büyük ölçüde olan jantları Velar’ı bir SUV’den ziyade coupe bir otomobil gibi gösteriyor. Velar’ın arkası ise bagaj kapağını boydan boya, ortadan geçen şeffaf bir stopla sizi karşılıyor.

Aracın içine geçtiğinizde ise işler tamamen değişiyor. Daha önce büyük ihtimalle karşılaşmadığınız sayıda dokunmatik özelliğe sahip olan düğme ve kontrol ünitesi size merhaba diyor. Özellikle klimayı kontrol etmenize imkan tanıyan ve vites kolunun hemen önünde bulunan ekran bu durumun en dikkat çekeni. Bu ekran multimedya sisteminin ekranıyla altlı üstlü olarak konumlandırılmış ve her ikisi de 10 inç boyutunda.

Markanın “Terrarin Response” diye adlandırdığı arazi programları sistemi, önceki versiyonlardaki gibi döner tuş ya da standart düğmeler yerine altta kalan ekran üzerinden kontrol edilebiliyor. Bu ekran üzerinden ayrıca aracın sürüş modlarını da seçebiliyorsunuz. Son olarak her sürüş modu için bu ekranda farklı bir Velar görseli size merhaba diyor…

Konsolun ortasında kalan multimedya ekranı ise, aracın kontağını açtığınızda önceden ayarlanmış olan görüş açınıza göre kendini ayarlıyor. Bu ekranların dokunmatik hassasiyetleri ise oldukça iyi.

Üç kollu alışkın olduğumuz Range Rover direksiyonunun hemen arkasında ise tamamen dijital olan bir gösterge paneli yer alıyor. Bu panel 12.3 inç boyutunda. Ekran üzerinden aracın her türlü bilgisine kolayca ulaşabiliyorsunuz.

Tasarımında bahsettiğim, özellikle uzun boylu yolcuları düşündüren ve aracın arkasına doğru alçalan tavan Velar’ın iç mekanında işleri zorlaştırmıyor. Kullandığım test aracının cam tavanlı ve açık renkli tavan döşemesine sahip olması da bu durumdan kurtulmama sebep olmuş olabilir. Ancak arka koltuklarda üç yetişkinle kolaylıkla seyahat edebilirsiniz.

Velar’ın sürüşüne başladığınızda ise, motorun çalışmasıyla birlikte bu gürültünün nasıl ve ne zaman geçeceğini düşünmeye başlıyorsunuz. Ingenium isimli 2 litrelik dizel motor daha öncesinde kullandığım her modelde bu gürültüye sahipti. Bu arada gürültü dışarıdan çok duyuluyor, iç mekanda ciddi bir rahatsızlık oluşturmuyor.

Kullandığım Velar 240 beygirlik dizel motora sahipti, ayrıca 180 beygirlik aynı motordan bir alternatif daha var. 500 Nm tork gücü üretebilen bu motor 8 ileri tam otomatik şanzımanla kombine edilmiş. Velar ile sürüşe odaklandığınızda ise aracı öncelikle sürüş karakterinize göre biçimlendirmeniz gerekiyor, bence.

Çünkü ekonomik bir sürüş yapacaksanız Comfort modunda otomobili kullanmak sizin canınızı sıkacaktır. Bu modda otomobil daha yüksek motor devrinde vites değiştirmeyi istiyor ve yakıt ekonominiz sekteye uğruyor. Ya da hızlı bir sürüş gerçekleştirecekseniz Economy ya da Comfort modlarında değilde Dynamic sürüş modunda olmanız işleri kolaylaştırıyor.

Şehir içinde geçen yorucu bir günün ardından şehirden uzaklaşıp Velar’ın asfaltta neler yapabileceğini görmek istiyorsanız, bundan hiç çekinmeyin. Havalı süspansiyonları ve 21 inç boyutundaki jantları sayesinde araç size spor bir station wagon sürüş hissi veriyor. Peş peşe gelen virajlarda aracın gövde burulması bu durumu size minimum seviyede hissettiriyor.

Velar ile şehir içinde yaklaşık 200 km yol katettim, bu mesafe sonucunda bana verdiği tüketim değeri 8.2 lt / 100 km civarındaydı. Fabrika verilerinden bir litre daha yüksek olan bu değer aslına bakarsanız çok fazla bir değer değil…

Velar ülkemizde 2 litre 180 ve 240 beygir, 3 litre 300 beygir dizel motorlarla tercih edilebiliyor. Ayrıca 2 litre turbo benzinli 250 beygirlik motorla da bu otomobili satın alabiliyorsunuz. Velar’ı S, SE, R-Dynamic S, R-Dynamic SE, SE, HSE, R-Dynamic HSE donanım ve alternatifleriyle tercih edebilirsiniz. Bu otomobilin başlangıç fiyatı ise 664 bin 57 tl. Test aracımızın fiyatı ise 831 bin tl idi.