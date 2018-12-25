En kompakt Mercedes-Benz: A200!

Alman otomotiv devi Mercedes'in giriş seviyesi modeli olan A Serisi bu yıl, yaz aylarında ülkemizde ilk defa tanıtılmıştı. Yeni teknolojileri, motorları ve tasarım diliyle bu model eski halinden ciddi anlamda ayrılmış... Peki sürüş, tüketim ve performansı nasıl?

Yeni A Serisi ile ilk defa karşılaştığınızda otomobili yeni yüzüne alışmak zor gelebilir ama eski yüzünü düşündüğünüzde bu tasarımın daha agresif ve dinamik olduğunu kolayca fark ediyorsunuz. Ayrıca otomobilin farları led teknolojisiyle özellikle gece sürüşlerinde işlerinizi kolaylaştırıyor.

Otomobilin arkasına geçtiğinizde ise eski A Serisi’ne göre çift parçalı olarak yenilenmiş ve yere paralel stoplar karşınıza çıkıyor. Ayrıca bagaj kapağının daha kare formunda açılması yükleme alanını daha geniş kılmış.

Yan profilden A Serisi’ni incelediğinizde ise temiz ve göz yormayan bir tasarımı olduğunu ve önceki versiyonu silüet olarak andırdığını fark ediyorsunuz. Ayrıca yeni versiyonla birlikte donanım listesine eklenen jant alternatifleride farklılaştı. Test aracımız olan A200 Progressive’de ise 17 inç boyutunda çok kollu jantlar yer alıyor.

A Serisi’nin boyutlarına baktığımızda ise 4.419 mm uzunluğunda, 1.796 mm genişliğinde ve 1.440 mm yüksekliğinde olduğunu fark ediyorsunuz.Otomobil bir önceki versiyondan 12 cm daha uzun. 18 mm daha geniş ve 7 mm daha yüksek olarak tasarlanmış. Ayrıca yeni A-Serisi, önceki nesille kıyaslandığında 29 litre artışla 370 litrelik bir bagaj kullanıma sunuyor. Test aracımızın ağırlığı ise 1385 kg!

Gelelim otomobilin içine. Yeni A Serisi’nin kapısını sürücü kapısını açtığınızda karşınıza yeni 3 kollu sportif direksiyon, tamamıyla lcd olan gösterge paneli ve multimedya ekramı sizi karşılıyor. Bu ekranlar E ve S Serilerinden tanıdık.

Geniş ekranlı gösterge paneli iki adet yatay ekrana bölünürken alt bölüm bir girinti ile üst bölümden ayrılıyor. Gösterge paneli; iki adet 7 inç, bir adet 7 inç ile bir adet 10,25 inç ve iki adet 10,25 inç olmak üzere üç farklı kombinasyonda sunuluyor. Test aracımızda bu durum 10.25 inç, merkezi medya ekranı ve 7 inç gösterge ekranı olarak sunulmuştu.

Başta gösterge panelini ve multimedya ekranını zevkinize göre ayarlamanız zor oluyor ama alışınca aslında sistemin oldukça kolay olduğunu fark ediyorsunuz. Ayrıca touchpad paneli işi kolaylaştırmaktan ziyade zorlaştırıyor diyebilirim. Son olarak istediğiniz radyo frekansını ayarlamak özellikle 2018’in bittiği şu günlerde bu kadar zor olmamalı!

Yeni A-Serisi'nde farklı bir özellik daha var. Mercedes me connect teknolojisinde de yeni bir dönemin başlangıcı olan araç içi bilgi ve eğlence sistemi MBUX – Mercedes-Benz User Experience (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi). Bu sistem bünyesinde barındırdığı yapay zekâ teknolojisiyle öğrenme özelliğine sahip olan MBUX kişiselleştirilebiliyor ve kendini kullanıcı davranışlarına uyarlıyor. Bu sayede otomobil ve yolcular arasında bağ kurulması hedefleniyor.

Donanım seviyesine bağlı olarak sunulan dokunmatik, yüksek çözünürlüklü geniş ekran, artırılmış gerçeklik teknolojisine sahip navigasyon ekranı ve “Hey Mercedes” anahtar kelimesi ile aktif hale gelen, doğal konuşma dilini de anlama özelliğine sahip olan akıllı sesli komut sistemi ve ön cama yansıtılan sanal gösterge paneli diğer önemli özellikler olarak öne çıkıyor. MBUX, dokunmatik ekran, orta konsola entegre touchpad ve direksiyona entegre dokunmatik kumanda tuşları olmak üzere üç farklı dokunmatik ara yüz üzerinden kumanda ediliyor.

Sıra geldi kaputun altındaki yeniliğe. Mercedes’in geliştirdiği 1.3 litrelik turbo beslemeli yeni motora merhaba deyin. Kendisi 163 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. Bu sayede otomobil 0’dan 100 km/s hıza 8 saniyede ulaşmayı başarıyor. 7 ileri çift kavramalı şanzıman ise motorun gücünü ön tekerlere oldukça doğrusal ve kesintisiz biçimde iletmeyi başarıyor.

Otomobili kullandığım süre boyunca 300 km mesafe geçtim ve bana bu sürede 8.4 lt / 100 km gibi bir tüketim verisi sundu. Bu değer rakiplerine göre incelendiğinde oldukça makul seviyelerde.

A 200’ü kullanırken en çok hissettiğiniz şey ise motor devrini yukarılara çıkarma isteği oluyor. Çünkü bu yeni dört silindirli motor üst devirlerde oldukça tok bir ses çıkarıyor. Direksiyonun tepkileri sakin kullanımlarda da agresif kullanımlarda da verdiği cevaplarla içinizi rahatlatıyor.

Herkesin en çok merak ettiği bölüme ise geldik, otomobilin etiket fiyatına. Öncelikle test aracımızın donanımı hakkında bilgi vermek isterim; Progressive Paket İçeriği “17 inç, 10 kollu, vanadyum grisi boyalı hafif alaşım jantlar, Uzaktan araç durum bilgisine erişim hizmetleri, Apple CarPlay, 10.25 inç, merkezi medya ekranı, Android Auto, Silindir kapama sistemi, Aktif Şerit Takip Yardımcısı, Aktif Fren Yardımcısı, DYNAMIC SELECT sürüş karakter seçim fonksiyonu, Deri kaplı çok fonksiyonlu spor direksiyon simidi, Park Paketi, geri görüş kamerası ile, Diz hava yastığı, Geri görüş kamerası, Aktif Park Yardımcısı, Mercedes-Benz Acil Durum Çağrı Sistemi, MBUX gelişmiş fonksiyonları, LTE iletişim modülü, Progressive Tasarım Konsepti, Direksiyon arkasında vites değiştirme kulakçıkları, ARTICO deri döşeme, Hız sabitleyici ve sınırlayıcı, Dokunmatik kumanda paneli, Karbon-fiber görünümünde süslemeler, MBUX multimedya sistemi, Yarı otomatik klima sistemi, Yaya koruma özellikli aktif motor kaputu, Işık ve Görüş Paketi, LED Yüksek Performanslı Farlar, Yağmur sensörlü ön silecekler, Yangın söndürücü, Aydınlatmalı makyaj aynaları”

Test aracının ekstra donanımları ise “Panoramik Sunroof, THERMOTRONIC otomatik klima sistemi, Alçaltılmış Konforlu Süspansiyon, Spor koltuklar, Gelişmiş ses sistemi, Ambiyans aydınlatması, Alüminyum süslemeler, Elektrikli, 4 yönlü bel desteği” olarak eklenmiş.

Tüm bu detaylarla otomobilin fiyatı ise 286 bin 800 TL.