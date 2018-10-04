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En pratik oto yıkama!

OtoParlat, hayatınızı kolaylaştıracak yepyeni bir uygulama ile aracınızı bulunduğu yerde, hiç su kullanmadan yıkıyor. Bu sayede araç yıkatmak için günlük hayatınızdan hiç vakit kaybetmemenizi sağlanıyor ayrıca araç başına 90 litre su tasarruf ederek doğayı koruyor.

Sozcu.com.tr
android-time 16:22 4 Ekim 2018
Haberler Otomotiv
En pratik oto yıkama!
OtoParlat, hayatınızı kolaylaştıracak yepyeni bir uygulama ile aracınızı bulunduğu yerde, hiç su kullanmadan yıkıyor. Bu sayede araç yıkatmak için günlük hayatınızdan hiç vakit kaybetmemenizi sağlanıyor ayrıca araç başına 90 litre su tasarruf ederek doğayı koruyor.

OtoParlat, teoride sıradan gözüken ama pratikte hiç kolay olmayan oto yıkama konusuna bir çözüm getiriyor ve hayatınızı kolaylaştıracak yepyeni bir uygulamayı araç sahiplerinin beğenisine sunuyor.

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Otoparlat uygulamasına kaydolan kullanıcılar, araçlarının bulunduğu lokasyona*, OtoParlat çalışanları tarafından sağlanacak iç-dış yıkama, dış yıkama, motor temizliği, motosiklet temizliği, hızlı cila ve detaylı jant temizliği gibi hizmetleri sipariş verebiliyor. OtoParlat bu hizmetleri sağlarken su kullanmazken, bitki özünden üretilen ve araç başına ortalama 90 litre tasarruf sağlayan özel bir solüsyon kullanıyor.

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Haftalık işleriniz arasında araç temizliğine vakit ayırmanıza artık gerek yok. Aracınızın bakım ihtiyaçlarını bulunduğu noktada bir tık'la kolayca karşılayarak temiz ve pırıl pırıl bir aracın keyfini sürebilirsiniz.

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OtoParlat güncel hizmet noktaları; Etiler, Ulus, 4. Levent, Ortaköy, Bebek Bölgesi, Bağdat Caddesi ve Maslak Plazalar olarak belirlenmiştir. İlerleyen dönemlerde hizmet noktaları genişletilecektir.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
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