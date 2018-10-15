En sevilen otomobil markası yine…

Volkswagen, bu yıl 11’incisi gerçekleştirilen “Türkiye’nin Lovemark’ları 2018 Araştırması”nda, geride bıraktığımız 5 yılda olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin en sevilen otomobil markası seçildi.

Mediacat dergisi ve Ipsos tarafından gerçekleştirilen ve toplam 22 kategoride Türkiye'nin en sevilen markalarının belirlendiği “Türkiye'nin Lovemark'ları 2018 Araştırması” sonuçları açıklandı. Bu yıl 11'inci kez gerçekleştirilen araştırmada, Volkswagen, otomotiv sektöründe yine en beğenilen marka oldu. Volkswagen, geride bıraktığımız 5 yılda da üst üste 5 kez bu ödüle layık görülmüştü. Tüketicilerin aklına ilk gelen marka, markaya duyulan yakınlık, beklenti ve ihtiyaçları karşılama ve “Bu marka en sevdiğim, asla vazgeçmeyeceğim bir markadır.” ifadesine ne ölçüde katıldıkları üzerinden hesaplanan toplam skor ile Lovemark'lar belirleniyor.

Üst üste 6. kez Lovemark olan Volkswagen, son 10 yıldır müşteri odaklı yaptığı çalışmalar sayesinde Volkswagenseverler ile büyük bir aile olmayı başardı. En yenilikçi otomobil markası olma vizyonu doğrultusunda tüm platformlarda müşterilerine yakın, duygusal ve özgün bir iletişim gerçekleştirirken, otomotiv sektöründeki dijitalleşme akımının öncülerinden biri olarak, her daim müşterilerinin ihtiyaçlarına yeni çözümler sunmayı hedefliyor.