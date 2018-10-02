En yeni BMW 3 Serisi karşınızda!

Alman otomotiv devi BMW'nin en önemli modeli olan 3 Serisi tepeden tırnağa yenilendi. Otomobil en yeni ve güncel haliyle şu günlerde Fransa'da düzenlenen Paris Otomobil Fuarı'nda sergileniyor. İşte yeni 3 Serisi'nin en çok merak edilen detayları.

Markanın orta sınıf modeli olan 3 Serisi, ülkemizde de eski kasalarıyla birlikte sevilen bir model olma özelliği taşıyor. Verimli motorları, arkadan itişli yapısı sayesinde keyifli olan sürüşü ve diğer premium markalarda bulamayacağınız BMW sürüş hissi otomobili rakiplerinden ayırmayı en iyi şekilde başarıyor.

Yeni otomobilin tasarımına göz attığınızda eski versiyona göre oldukça büyük bir değişim içine girdiğini fark ediyorsunuz. Farları ve büyük böbrekleri öndeki en temel farklılıkları.

Eski versiyona göre daha kısık tasarlanmış olan stopları ve çıkık bir görüntüye sahip olan arka tampon ise otomobilin arka kısmındaki dikkat çekici unsurlar olabiliyor.

Yan profilden ise otomobil sadeliğini korumuş… Otomobilin boyutlarına bakacak olursanız, eski jenerasyon 3 Serisi’ne göre 85 mm daha uzun ve 4709 mm uzunluğunda, 16 mm daha geniş ve 1827 mm genişliğinde son olarak da 1 mm daha yüksek olduğunu fark ediyorsunuz. Ayrıca 41 mm artan aks mesafesi sayesinde (2851mm) sınıfının en genişi…

Aracın içine göz attığınızda ise yeni direksiyon, 12.3 inç lcd gösterge tablosu ve 10.25 inç multimedya ekranı en belirgin yenilikler. Bunlara ek olarak 8 Serisi’nde karşılaştığımız şık ve bir topu andıran vites topuzu da oldukça dikkat çekiyor. Ayrıca bu detaylarla otomobil klasikleşen BMW iç konsol tasarımını da değiştirmeye başlamış.

Yeni 3 Serisi G20, dışarıdan ve içeriden ürün gamında ağabeyi pozisyonunda olan 5 Serisi’ni andırıyor. Özellikle iç mekandaki direksiyon örnekleri ve gösterge paneli bunun en belirgin detayları.

Yeni 3 Serisi Sedan’ın motor seçenekleri

320d 190 beygir 400 Nm tork

320d xDrive 190 beygir 400 Nm tork

330i 258 beygir 400 Nm tork değerleri gözüküyor.

Ayrıca 320i, 318d, 320 xDrive ve 330d seçeneklerinin de olacağı belirtiliyor.