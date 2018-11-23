En yeni Range Rover Evoque karşınızda!

Land Rover markasının kompakt SUV modeli olan Evoque yenilendi. İngiliz SUV üreticisinin yeni tasarım diliyle şekillenen bu şık tasarımlı otomobil, eski versiyona göre daha verimli motorlara, modern teknolojilere ve daha kullanışlı yapıya sahip. İşte yeni Evoque'nin detayları...

İlk defa 2008 yılında LRX Concept model olarak karşımıza çıkan otomobil o dönem tasarım dillerine göre oldukça radikal ve füturistik bir formdaydı. Bu konsept model 2011 yılında ise hayatımıza Evoque modeliyle birlikte somut olarak giriş yaptı. Evoque aslında Land Rover markasının yeni tasarım dilinin ilk örneğiydi. Evoque sonrasında Range Rover, Range Rover Sport modelleri de bu tasarım diliyle şekillendi.

2013 yılının sonlarında ise modernize edilmiş olan hafif makyajlı Evoque ile tanıştık. Ingenium dizel motoru, led gündüz farları ve stopları, iyileştirilmiş Terrarin Response arazi sürüş programı ve 9 ileri tam otomatik şanzıman bu hafif makyajın ana hatlarını oluşturdu.

Bugün yani 2018 yılının son aylarında ise en yeni Evoque modeline bakıyoruz. Yeni otomobil boyut olarak eski modelden farklı olmasa da tasarım olarak yeni bir çizgiye sahip.

Dışarıdan otomobile baktığınızda Velar modelinin tasarım detaylarına sahip. Özellikle far ve stop gruplarında bunları görmeniz mümkün. Ayrıca otomobilin motor ızgarası ve tamponlarının tasarımı da bu benzerliği ortaya koyuyor.

Aracın iç görsellerine baktığınızda ise tamamıyla dokunmatik olan orta konsol dikkatinizi çekiyor. Sürüş modları, iklimlendirme, multimedya sistemi, göstergeler tamamıyla lcd ve dokunmatik ekranlar. Bu özellikle de ilk defa Velar modeliyle tanışmıştık.

Otomobilin yaşam alanındaki iyileştirmeler sayesinde Evoque eski versiyona oranla yaklaşık yüzde 7 oranında daha geniş bagaj hacmini 591 litre olarak sunuyor.

Yeni Evoque her ne kadar boyut olarak eski versiyonla aynı olsa da Jaguar Land Rover mühendislerinin farklı metallerle zenginleştirdiği PTA altyapısı burada ana oyuncu olarak öne çıkıyor. JLR’nin yaptığı açıklamada yeni Evoque yüzde 13 daha rijit bir sürüş imkanını kullanıcısına sunuyor.

Yeni Evoque, 600 mm’lik su geçişlerinde bile kullanıcısına sorun yaratmıyor. Markanın arazi sürüş programı olan Terrain Response Programı’nın en yeni versiyonu bu otomobilde kullanılıyor. Ayrıca otomobilin en farklı özelliklerinden biri de Ground View teknolojisi. Bu sayede dar alanlardan geçerken otomobilin zemin üzerinde nasıl bir yer kapladığını görüp aracınızı o duruma göre yönlendirebilirsiniz yani gereksiz jant ve lastik sürtmeler yeni Evoque’de olmayacak!

Otomobil hibrit motor seçeneğini kullanıcısına sunacak. 48 V güce sahip olan elektrik motorunun yer alacağı hibrit motorlu model de toplam güç 300 beygir olacak. Ayrıca Evoque’nin dizel motor seçenekli versiyonları da mevcut. 2 litre 4 silindirli Ingenium motorlu versiyonlar 150 beygirden 240 beygir güç üretecek. Ayrıca 9 ileri tam otomatik şanzıman da yerini kimseye bırakmamış. Yeni Evoque Amerika için Chicago Otomobil Fuarı’nda Şubat ayında tanıtılacak. Evoque’un Avrupa için satışa çıkacağı tarih ise kesin olarak marka tarafından açıklanmadı.