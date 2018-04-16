En ‘yetkili’ Skoda satıcısı Avek oldu!

Skoda’nın her yıl dünya çapındaki Yetkili Satıcılarının başarılarını ödüllendirmek amacıyla düzenlediği ‘En İyi Yetkili Satıcı’ ödülünü, Türkiye'de Avek Otomotiv, Çanakkale Bayisiyle aldı.

Avek Otomotiv Çanakkale Şubesi birinciliği bulunduğu ildeki satış adedi artış oranı, pazar payı, pazar payı artış oranı, Satış Sonrası Hizmetler ciro artış oranı, servis araç giriş artış oranı, Satış-Servis genel memnuniyet sonuçları, distribütör ile pazarlama, satış, servis, eğitim ve bayi geliştirme alanlarındaki çalışma göstergeleri baz alınarak; Türkiye'deki 41 Skoda bayisi arasından sıyrılarak aldı.

Avek Otomotiv Genel Müdürü Engin Yazıcı, 2017 yılında 3 şubeleriyle toplam 20.000 adede yakın araç satışı ve 80.000 adedin üzerinde servis girişi gerçekleştirdiklerini aktarırken Çanakkale Bayisi özelinde ise 2.500 araç satışı ve 7000 adet üzerinde servis girişi gerçekleştiğini belirtti. Yazıcı, bu başarının deneyimli ve eğitimli bir ekip ile birlikte, yüksek müşteri memnuniyetini sürekli ilk öncelik olarak kabul etmelerinin bir sonucu olduğunu da sözlerine ekledi.