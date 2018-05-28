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Endişe verici bir soruşturma!

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), ABD’nin motorlu taşıt araçları ve parçaları ithalatının ülkenin ulusal güvenliğini tehdit edip etmediğinin incelenmesi amacıyla soruşturma başlatmasıyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Fatih TAN
android-time 12:00 28 Mayıs 2018
Haberler Otomotiv
Endişe verici bir soruşturma!
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), ABD’nin motorlu taşıt araçları ve parçaları ithalatının ülkenin ulusal güvenliğini tehdit edip etmediğinin incelenmesi amacıyla soruşturma başlatmasıyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

ABD, bu yılın başında ABD Ticaret Kanunu'nun 232 numaralı “ulusal güvenlik” maddesi çerçevesinde başlattığı çelik ve alüminyum ithalatında gümrük vergisi uygulamasından sonra, yine aynı madde kapsamında otomotiv ürünlerine soruşturma açılması kararı aldı. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Haydar Yenigün, ABD tarafından başlatılan söz konusu soruşturma girişiminin, uluslararası ticaret ortamının olumsuz bir sarmala girme riskini arttıracağı endişesi taşıdıklarını belirtti. Haydar Yenigün, “Bu tür girişimler küresel ticarette gerginlik oluşmasına sebebiyet verebilecektir” dedi.

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Ülkemizin ABD'ye ihracatının gümrük vergisine tabii olduğunu belirten OSD Başkanı Haydar Yenigün, ABD’ye ülkemizden yapılan ihracatta otomobil için yüzde 2,5 ticari araçlar için ise araç tipine bağlı olarak yüzde 4 ila 25 arasında gümrük vergisi uygulanmakta olduğunu belirtti.

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ABD Ticaret Bakanlığı'nın ithal otomobillerin pazar payının son dönemde yüzde 48’e çıkmasını bu soruşturma için önemli bir sebep olarak gösterdiğine vurgu yapan Yenigün, ülkemizde ithal araçların pazar payının 2017 sonu itibariyle otomobillerde yüzde 70, ticari araçlarda yüzde 46 olmak üzere toplam pazarda yüzde 64 olduğunu belirtti. Yenigün yaptığı açıklamada, bu soruşturmanın küresel ticaret dengelerini gözetecek şekilde yürütülmesinin küresel ekonominin sağlıklı işleyişi açısından gerekli ve faydalı olacağını da sözlerine ekledi.

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Son güncelleme: android-time 10:4028.05.2018
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